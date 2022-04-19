İğne ipliğe adanan bir ömür

Unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğine yıllarını veren Kocaeli’nin son ustalarından Temel Öksüz, 20 metrekarelik dükkânında endüstriyele direniyor.

İzmit’te yaşayan 62 yaşındaki Temel Öksüz, incelik isteyen yorgancılık mesleğini öğrenebilmek için Trabzon’dan Kocaeli’ye geldi. 1971 yılında dayısının yanında işe başlayan Öksüz, yorgancılığın inceliklerini öğrenmeye başladı. Henüz 12 yaşındayken yorgancılık mesleğiyle tanışan Öksüz, aradan yıllar geçmesine rağmen çalışma azmini ilk günkü gibi koruyor. Zamanla işinde ilerleyen Öksüz, dayısından kalan 20 metrekarelik dükkânda unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan yorgancılığı sürdürüyor.

"İğnenin ucunda 2 çocuk yetiştirdim"

Yıllarını bu mesleğe verdiğini söyleyen 2 çocuk babası Öksüz, "Trabzon’dan İzmit’e dayımın yanına yorgancılık mesleğini öğrenmek için geldim. 12 yaşında dayımın yanında bu mesleğe başladım. Yıllardır 20 metrekarelik dükkânın içerisinde bu işi yürütüyorum. İğnenin ucunda 2 çocuk yetiştirdim. Hazırları çıkınca bizim iş bitti. Düğün zamanlarında ufak tefek işler oluyor. Meslekte yetişen de yok. Son nesil olarak kaldık. Sağlığına düşkün insanlar pamuk ve yünden yorgan yaptırıyor. Naylondan yapılan yorganlar sağlığa zararlı ve bu yüzden pamuk ve yünden vazgeçememek gerekiyor" diye konuştu.

"Eskiden para için değil, zanaat öğrenmek için çalışıyorduk"

Kocaeli’nin son ustalarından olduğunu söyleyen Öksüz, "İşe başlayıp mesleği öğrenene kadar para almıyorduk. Şimdi maalesef öyle değil. Bir çırak geldiğinde, ’Aylık ne kadar para vereceksin’ diye soruyor. Eskiden para için değil, zanaat öğrenmek için çalışıyorduk. Eskiden bu meslekte çırak çoktu ve haraketlilik vardı" dedi.