Iğdır’ın bir buçuk tonluk Şampiyon’u 35 bin liradan satışa sunuldu

Iğdır’da Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala hayvan pazarında görücüye çıkarılan Iğdır’ın bir buçuk tonluk ’Şampiyon’ isimli kurbanlık boğası 35 bin liradan alıcısını bekliyor.

Iğdır Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. 24 saatten az bir sürenin kaldığı Kurban Bayramı’nda hayvan sahipleri kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya devam ederken, hayvan pazarında bir buçuk ton ağırlığına sahip ‘Şampiyon’ isimli kurbanlık boğa ise bütün dikkatleri üzerine çekti. Kilosu, rengi ve genç olması nedeniyle vatandaşların ilgisini çeken kurbanlık boğa sahibi tarafından 35 bin TL’den piyasaya sunuldu. Bin 450 kilogram ağırlığıyla hayvan pazarının en ağır kurbanlığı olan Şampiyon fiyatıyla da zirveyi kimseye bırakmadı.

"Şampiyon Iğdır mal meydanının en iyisidir ve en yüksek fiyata giden hayvanıdır"

Fiyatı ve ağırlığıyla hayvan pazarının dikkatini üzerine çekmeyi başaran Şampiyon boğanın sahibi Berşan Manki, "Danamız 2 yaşında, doğduğundan beri biz bakıyoruz. Yeni kapak atmıştır. Şu anda Şampiyon Iğdır mal meydanının en iyisidir ve en yüksek fiyata giden hayvanıdır. Danamızın adı Şampiyon. Fiyat olarak 35 bin TL istiyoruz. Canlı ağırlık bir ton 450 kilogram gelmiştir. Danamızı pale, besi yemi ve yonca gibi ürünlerle besledik" dedi.