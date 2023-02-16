Iğdır’da yapılan kavurmalar deprem bölgesine gönderiliyor

Iğdır’da vatandaşlar tarafından bağışlanan hayvanlar kesildikten sonra kavurma yapılarak deprem bölgesine gönderiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından tek yürek olan Türkiye’de, deprem bölgelerine yardımlar kesintisiz şekilde devam ediyor.

Iğdır’da Valilik koordinesinde vatandaşların bağışladığı yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesimi ve kavurma yapılma süreci devam ediliyor. Vatandaşların bağışladığı hayvanlar, ekipler tarafından toplandıktan sonra kesimhaneye götürülüyor. Burada kesilen hayvanlar, daha sonra şehirdeki yemekhanelerde aşçılar tarafından parça parça doğrandıktan sonra kavurma haline getiriliyor. Hazır olan kavurmalar, daha sonra paketlenerek deprem bölgelerine gönderiliyor.

Yemekhanede aşçı olarak çalışan Bilge Hatun Uyan, büyük bir çalışma ile deprem bölgeleri için kavurma yaptıklarını belirterek, "Köylerdeki vatandaşlar deprem bölgelerine bağışta bulunma istediklerini söylüyorlar. Bağlı oldukları jandarmalarda vatandaşın evine giderek kestirmek istedikleri kurbanları alıyorlar. Jandarma tarafından alınan hayvanlar, kesimhaneye götürülerek kesilip, kurbanlar buraya geliyor. Biz de burada aşçı arkadaşlarımızla beraber etleri doğradıktan sonra kavurma yapıyoruz. Sonra kavurmaları paketleyip ekiplere teslim ediyoruz. Kavurmalar daha sonra deprem bölgesine gönderiliyor" dedi.