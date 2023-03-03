Iğdır’da sevgi evlerindeki çocuklar jandarmaya misafir oldu

Iğdır’da sevgi evlerinde koruma altında bulunan çocuklar, Iğdır İl Jandarma Komutanlığına misafir oldu. Jandarma ile birlikte öğle yemeği yiyen çocuklar, araçlara da bindi.

Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Eğitmenler ile birlikte komutanlığı ziyaret eden çocuklar, Iğdır Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde kadın subaylar tarafından karşılandı. Kadın subayları karşılarında gören kız çocuklar, kadın subaylara sarılarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra jandarma ekibi ile yemek yiyen çocuklar İl Jandarma Komutanlığına geçti. Çocuklar burada askeri araçlara binerek askeri araçlar ile ilgili yapılan tanıtımları dinledi. Daha sonra çocuklar, birçok başarılı operasyona imza atan narkotik ve bomba imha köpek timleri tarafından hazırlanan gösteriyi izledi.