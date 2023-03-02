Iğdır’da sevgi evlerindeki çocuklar deprem bölgesine 50 bin lira bağışladı

Iğdır’da sevgi evlerinde koruma altında bulunan çocuklar, deprem bölgeleri için biriktirdikleri 50 bin liraya çocuklar için iç çamaşırı ve giyim malzemesi alarak deprem bölgesine gönderdi.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deprem bölgelerine yardımlar devam ediyor. Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Müdürlüğe bağlı çalışanlar, topladıkları 50 bin lira parayı İl Müdürlüğüne teslim etti. İl Müdürlüğü tarafından teslim alınan para ile çocuklar için iç çamaşır ve giyim malzemesi alınarak deprem bölgesine gönderildi.

Çocukların davranışının büyük bir erdem olduğunu belirten Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hakan Uşma, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ili etkileyen yüzyılın felaketinde ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Iğdır Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak çocuklarımız koruma altındaki çocuklarımız ve tüm personelimizle birlikte 50 bin liralık bir bağışta bulunmak istedik. Bunu da deprem bölgesinde bulunan çocuklarımıza iç giyim ve giyim malzemesi olarak, çocuklarımızın fikirleri alınarak böyle bir yardım yapmak istedik. 50 bin liralık yardım, çocuklarımızın önderliğinde Müdürlüğümüz olarak Iğdır’da bulunan AFAD Müdürlüğümüze verildi" dedi.

Malzemeleri Iğdır AFAD Müdürlüğüne teslim eden çocuklar ve Müdürlüğe bağlı ekipler, daha sonra Iğdır Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin ile görüştü. Vali Yardımcısı Şahin, yapılan destekten dolayı çocuklara teşekkür ederek onlara kitap hediye etti.