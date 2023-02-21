Iğdır’da kurulan "sosyal market"te depremzedelerin ihtiyacı karşılanıyor

Iğdır’da Valilik koordinesinde kurulan ve depremzedelerin giysi, gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığı "sosyal market" hizmete başladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, Iğdır’a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. "Haydi Iğdır" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Valilik tarafından AFAD binasının deposunda "sosyal market" oluşturuldu. Iğdır’a gelen, daha sonra kaydı oluşturulan depremzedelerin ihtiyaçları listelenerek barındıkları adreslere gönüllüler tarafından teslim ediliyor. Aile Destek Merkezi Koordinatörü Fatma Şeker, depremin ilk gününden itibaren gönüllü olarak depremzedeler için çalıştıklarını belirterek, "Bölgeye gönderilen yardımların yanında, Iğdır’a getirilen depremzede ailelere yardımcı oluyoruz. Bu manada Valiliğimiz koordinesinde sosyal market oluşturduk. Kente gelen depremzedeler Belediyeye kayıt yaptırıyorlar. Biz de bu ailelerin ihtiyaçlarının listesini alıyoruz, daha sonra kolilere koyduğumuz malzemeleri depremzede ailelere teslim ediliyoruz" dedi.