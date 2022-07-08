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Iğdır’da çarşılarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesinde Iğdır’da alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Haberde İnsan 08.07.2022, 15:33
Iğdır’da çarşılarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı arifesinde Iğdır’da alışveriş için çarşıya çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Pandemisiz ilk Kurban Bayramı ile birlikte Iğdır’da büyük bir yoğunluk yaşandı. Alışveriş için çarşıya çıkan Iğdırlılar 34 derece sıcağa rağmen alışveriş yapmaya devam ettiler. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerinde daha da çoğaldı. Ayrıca Kurban Bayramı’na 1 gün kala vatandaşlar bıçakçılara akın etti. Alışveriş yoğunluğunun geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

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