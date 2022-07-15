Iğdır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için Iğdır’da mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dahilinde Iğdır’da bugün anma programı düzenleniyor. Sabah Asri Mezarlığındaki şehitlerin ziyaret edilmesi ile anma etkinliği başladı. Daha sonra Iğdır’da cuma namazı öncesi Hacı Hacer Camii ve Ulu Cami’de düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.