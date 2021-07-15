Iğdır’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı

Iğdır’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler başladı.

15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Iğdır Valiliği öncülüğünde kentte program düzenlendi. Düzenlenen program Asri Mezarlıkta Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Iğdır İl Müftüsü İrfan Açık’ın dua etmesiyle birlikte başladı. Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim öncülüğünde şehit mezarlarına karanfil bırakılırken, Iğdır Ulu Camii ve Hacı Hacer Camii’nde ise Mevlid-i Şerif okutuldu. Programda Vali Sarıibrahim’e Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Iğdır İl Müftüsü İrfan Açık ile çok sayıda protokol üyesi eşlik etti.