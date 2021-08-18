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Iğdır Emniyetinden vatandaşlara su ikramı

Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca’nın talimatıyla Muharrem ayının girdiği ilk günden beri polis karakolunun önünde vatandaşlara soğuk su ikram ediliyor.

Haberde İnsan 18.08.2021, 16:29
Iğdır Emniyetinden vatandaşlara su ikramı

Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca’nın talimatıyla Muharrem ayının girdiği ilk günden beri polis karakolunun önünde vatandaşlara soğuk su ikram ediliyor.

Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi amirliğinin önünde kurulan masanın üzerine konulan soğuk sular, yoldan geçen herkese ikram ediliyor. Iğdırlı vatandaşlar polislerin su ikramında memnun olduklarını belirtti.

Iğdır’da yıllardan beri Muharrem ayının girmesiyle birlikte vatandaşlar iş yerlerinin önüne tezgah kurarak yoldan geçen vatandaşlara su, çay gibi ikramlarda bulunuyor.
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