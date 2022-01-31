Iğdır dağlarında snowboard keyfi

Iğdır’da beş arkadaş kentin yüksek dağlarından olan Pamuk Dağına tırmanıp zirveden kayarak bir ilki başardı.

Doğu’nun Çukurovası Iğdır’da kayak merkezinin olmaması kayakseverlere engel olmuyor. Iğdır’da Cihad Arslan, Emre Zeyrek, Denizhan Demirsoy, Tolga Yüce ve Oğuz Aygan isimli kayaksever beş arkadaş, snowboard malzemelerini alarak Iğdır’da bulunan 2 bin 639 metre yüksekliğindeki Pamuk Dağına çıktı. Sabah saatlerinde hazırlıklarını yapıp dağın eteğine giden beş arkadaş burada snowboard malzemelerini sırtlanıp zirveye çıktı. Yağan kar yağışından dolayı büyük zorluklar ile zirveye ulaşan grup, snowboard keyfi yaptı. Pamuk Dağına tırmanan grup daha önce denenmemiş bir şey deneyerek zirveden kayarak bir ilki de başardı. Beş arkadaşın Iğdır’ın yüksek dağlarından olan Pamuk Dağında yaptıkları snowboard gösterisi adeta nefes kesti.

Iğdır’da bir ilki başarıp Pamuk Dağında snowboard yaptıklarını belirten Oğuz Aygan “Sekiz saat sürdü çıkışımız ve inişimiz. Ara ara tehlikeli kazalar atlatsak da sonuç itibari ile sağlıklı bir şekilde aşağıya inmeyi başardık. Zirve yapıp aşağıya kaydık. Çok mutluyuz. Bizi seven destekleyen bütün arkadaşlara tırmanışımızı armağan ediyoruz” dedi.