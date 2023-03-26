İftardan sahura vazgeçilmez lezzet, közde çay

Konya’da vatandaşlar iftar ile sahur arasında közde demlenen çayın keyfini çıkarıyor.

Konya’nın tarihi Bedesten Çarşısı Aziziye Camii civarında uzun yıllardır çayevi işleten Metin Arslan, semaver altına yaktığı odun ve kömür sayesinde lezzetli hale gelen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler, kimisi içerideki şark köşelerinde kimisi de sokak üzerindeki taburelerde oturup bakır kazan ve demliklerde demlenen çayı keyifle yudumluyor. Çayını yudumlayan vatandaşlar keyifli sohbetler yapıyor.

"Çayın lezzeti farklı olduğu için tabii çayı ne kadar içtiğini bile bilmiyorlar"

İftar sonrası iş yerine gelen müşterilerin bu lezzetten oldukça memnun olduğunu anlatan Metin Arslan, "Ramazan ayının bereketi farklı zaten, Ramazan ayı çok bir manidar tabii ki. İftara yarım saat kala gelip burayı açıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz. Zaten gelen müşterilerimiz de görüyor iş yerimizi açtığımızı ve ocağımızı yaktığımızı. Buradan iftara giden vatandaşlarımız bize ’Akşam açık mısınız?’ diye çok soran oluyor. Yoğunluğumuz iftardan hemen sonra başlıyor. İftarı ve sahura burada yapıyoruz çalışan arkadaşlarımızla birlikte. İftardan hemen sonra başlıyoruz, sahurda bitiriyoruz ve saat 4 gibi kapatıyoruz. Şu an bile müşterilerimiz oturuyor. Gelenler grup olarak geliyor 8 kişi, 7 kişi, 5 kişi gibi bu müşterilerimiz buraya muhabbet için geliyor. Hem muhabbetini yapıp, hem de çayını içiyor. Çay lezzeti farklı olduğu için tabii çayını ne kadar içtiğini bile bilmiyorlar, doyamıyorlar" dedi.

"Çayımızın farkı közde olması ve kazanımızın bakır olması"

Memleketi Ağrı’dan ailesiyle birlikte Konya’ya geldiğinde babasının kendi kültürlerinin vazgeçilmezi olan közde çayı yaptıklarını ifade eden Metin Arslan, "Çayımızın farkı közde olması ve kazanımızın bakır olması, demliklerimizin bakır olması. Çayın tabii ki kaliteli olması, suyun tatlı su olması önemli. Evde demledikleri zaman zaten bu tadı bulamıyorlar. Çayı dinlendiriyoruz tabii bu arada yıkıyoruz. Bunun özellikleri çok farklı yani. Müşterilerimizin bize ilk sordukları çayın markası oluyor ama çayın bu kadar lezzetli olması markası ile biten bir şey değil. Tabii çayın demlikten bile kaynaklanan lezzeti var. Suyun kendi halinde kaynaması var. Çayın bir dinlenme zamanı var, bunların hepsi farklı birer faktör" şeklinde konuştu.

İftar ile sahur arasında çay keyfi yapmaya gelen Ömer Acar, “Konyalıların iftardan sonra ilk olarak aklına çay gelir, çaysız da olmaz. Çay iftardan sonra artık bir değerimiz olarak söyleyebiliriz. Olmazsa olmaz, sahurda falan da sürekli çay içeriz” ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarıyla çay içmeye gelen Musa Güner, “Çok güzel bir ortam, iftardan sonra da çok iyi gidiyor burada çay. İftar da yemeği bazen fazla kaçırınca ağırlık çöküyor. Çay burada çok iyi, faydası oluyor, o yüzden çaysız olmaz. Teravihten çıktık, hava güzel yemek sonrası oluşan harareti de alıyor. Biz memnunuz közde çaydan” dedi.

Çay içmeye gelen Yasin Güner, “Çay güzel orası ayrı konu, ondan ziyade arkadaşlarımızla gel bir çay içelim diye birleştiriciliği oluyor aslında o daha güzel. Evde bu ortam olmuyor evet, sebebi bence bu birlikteliği sağlıyor. Közde olması da ayrı bir fark zaten” diye konuştu.