İftara giderken sokak köpeğinin hayatını kurtardı

İftar vakti ırmak kenarında mahsur kalan sokak köpeğini gören vatandaş, 2 saatlik çalışma sonrası köpeği özgürlüğüne kavuşturdu.

Samsun’un Terme ilçesinde iftara gitmek üzere köprüden geçen Bekir Can Yenidünya, ırmakta mahsur kalmış sokak köpeğinin durumuna dayanamayarak 2 saatlik çalışma sonrası köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Terme Çayı kenarında bulunan demir bariyerlerden aşağı düşen sokak köpeğini kurtarmak için ırmağa inen Bekir Can, yavaşça köpeğe yaklaşarak sakinleştirmeye çalıştı. Yalnız başına köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan Bekir Can, arkadaşını arayarak yardım istedi. Bekir Can ve Ali Şen, 4 metreden ırmağa düşen sokak köpeğini yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarabildi.

“Masum bakışına dayanamadım”

Olayı İHA muhabirine anlatan Bekir Can Yenidünya, “İftar için eve gitmek üzere köprüden geçiyordum. Uzun şekilde havlayan köpeğin ırmakta mahsur kaldığını fark ettim. Masum bakışına dayanamayarak ırmağa indim ve onu kurtarmaya çalıştım. Bir müddet sonra tek başıma çıkaramayacağımı anlayarak, arkadaşım Ali Şen’i arayarak yardım istedim. Arkadaşımın ve çevrede bizleri görenlerin desteğiyle sokak köpeğini kurtarıp özgürlüğüne kavuşturduk” ifadelerini kullandı.