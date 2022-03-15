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İdlib’de ki çocukları ısıtmak için 3 tır yardım malzemesi Tuzla’dan yola çıktı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen "Gelin, İdlib’de ki Çocukları Birlikte Isıtalım!" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar yola çıktı. Kışlık malzeme, mont, bot, atkı, bere gibi eşyaların yüklü olduğu 3 tır, İdlib’de ki çocuklara ulaşacak.

Haberde İnsan 15.03.2022, 12:46
İdlib’de ki çocukları ısıtmak için 3 tır yardım malzemesi Tuzla’dan yola çıktı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen "Gelin, İdlib’de ki Çocukları Birlikte Isıtalım!" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar yola çıktı. Kışlık malzeme, mont, bot, atkı, bere gibi eşyaların yüklü olduğu 3 tır, İdlib’de ki çocuklara ulaşacak.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde İdlib’de ki çocuklar için yardım organizasyonu düzenlendi. "Gelin, İdlib’de ki Çocukları Birlikte Isıtalım" kampanyası için toplanan kışlık malzeme, mont, bot, atkı, bere, battaniye gibi malzemeler Türk Kızılay İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi’nden 3 tır ile yola çıktı. Yardım tırlarını, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri uğurladı. Programa katılan katılımcılar, kolileri kendileri hazırlayarak tıra yüklediler.

"Kadınlar olarak İdlib’e duygularımızı göndermiş oluyoruz"

Yardım kampanyasında konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Bugün burada Kızılay ile birlikte İdlib’de savaş mağduru, özellikle kadın ve çocuklarla ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla buradayız. Buradan kalkacak tır ile birlikte aslında kadınlar olarak oraya duygularımızı göndermiş oluyoruz. Dünya’nın çeşitli yerlerinde özellikle şu anda Ukrayna’da yaşanan savaş ile birlikte kadın ve çocukların mağdur olduğunu görüyoruz. İnşallah hedefimiz Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde dünyada barışın geldiği bir ortamı çocuklarımıza hazırlamak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın şefkatiyle İdlib’e ulaşmak müthiş bir şey"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Özellikle AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten Tuzla’da belediye başkanlığı dönemimde de gördüm. Kadınların nezaket, letafet ve merhametiyle biz fakire ve fukaraya ulaşabildiğimiz gibi bugün İdlib’e, Suriye’ye ulaşmak müthiş bir şey. Böyle çok büyük yardımlar kısa zamanda düzenlendi. Yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İnşallah bir nebze olsun oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmuş olacağız"

İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan, "İnşallah bir nebze olsun oradaki kardeşlerimizin yaralarına merhem olmuş olacağız. Biz de bizzat oradaki kadın ve çocuklara ziyarete gideceğiz. Burada kadının gücünü ve kadınların ne kadar çabuk organize olduğunu gördük. Orada ihtiyaç var dendiği andan itibaren çok kısa bir sürede arkadaşlarımız çok gayretli ve güçlü bir çalışmayla 3 tıra yakın malzemeyi hazırladılar. Ben burada herkesi tebrik ediyorum. Kadın deyince hep iyilik, merhamet ve şefkat geliyor. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

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