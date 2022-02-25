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İdlib şehidin anıları baba ocağında yaşatılıyor

Finikeli İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın hatırası baba ocağında kişisel eşyaları ve fotoğraflarıyla yaşatılıyor. Oğlunun kandil günü şehit olduğunu belirten baba Salih Korkmaz, izne geldiğinde oğullarının şehit olacağını anladıklarını belirterek, “Şehadet haberinden 10-15 gün önce Finike’den gitti. Gitmeden önce şöyle bir baktım, bir heybetlenmiş böyle bizim oğlan değil yani çok büyük değişiklikler var. Yüzü böyle pamuk gibi olmuş” dedi.

Haberde İnsan 25.02.2022, 13:27
İdlib şehidin anıları baba ocağında yaşatılıyor

Finikeli İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın hatırası baba ocağında kişisel eşyaları ve fotoğraflarıyla yaşatılıyor. Oğlunun kandil günü şehit olduğunu belirten baba Salih Korkmaz, izne geldiğinde oğullarının şehit olacağını anladıklarını belirterek, “Şehadet haberinden 10-15 gün önce Finike’den gitti. Gitmeden önce şöyle bir baktım, bir heybetlenmiş böyle bizim oğlan değil yani çok büyük değişiklikler var. Yüzü böyle pamuk gibi olmuş” dedi.

27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz’ın hatırası Antalya’nın Finike ilçesindeki baba ocağında kişisel eşyaları ve fotoğraflarıyla yaşatılıyor.

“Küçükken hareketliydi, okula başladığında daha hareketlendi”

Şehidin küçüklüğünü anlatan baba Salih Korkmaz, “Turgut Burkay küçükken çok uslu biraz büyüdükten sonra hareketlenmeye başladı, agresif ama efendiydi. Anneye, babaya, kardeşlerine kısacası hiç kimseye taşkınlığı olmazdı” dedi.

“Hanıma oğlan şehit, ağlarsan bozuşuruz dedim”

Şehit Turgut Burkay’ın en son izine geldiği günü anlatan baba Salih Korkmaz, “Önceki iznini yarıda kesmişti bu yüzden bir izin hakkı daha vardı, şehadet haberinden 10-15 gün önce Finike’den gitti. Gitmeden önce şöyle bir baktım, bir heybetlenmiş böyle bizim oğlan değil yani çok büyük değişiklikler var. Yüzü böyle pamuk gibi olmuş, İnsan ne kadar baksa kendine böyle olmaz yani uğurlattıktan sonra serada çay koymuştuk hanıma da söyledim. Hanım oğlan şehit dedim, ağlarsan bozuşuruz dedim. Orası belli olmaz dedi tabi anne yüreğidir” diye konuştu.

“Şehit olmadan önce beni 3-4 defa aramış”

Oğlunun şehit olmadan önce kendisini 3-4 kere aradığını belirten baba Korkmaz, “İzinden dönerken siz aramayın ben ararım diyordu, arıyorduk arada sırada ulaşamıyorduk. Telefonun çektiği belli bir yer varmış, orada olduğunda arıyordu görüşüyorduk. Turgut Burkay’a oğlum orası Resulayn’a benzemez orada bombalar konuşacak dedim. Resulayn’da roketli saldırılar yapıyorlardı uzaktan ’aman nöbetlerde uyumayın’ diyordum. ’Nöbetten gelen arkadaşlarınızı uyutun’, hep böyle telkinlerde bulundum. Yavrum aramış beni, saat akşam 10 gibi bombalamalardan önce zaten daha önce top atışı yapıyorlarmış üzerlerine ondan sonra aramış görüşemedik. Haberleşme uygulaması üzerinden aradığını daha sonra baktığımızda gördük. 3-4 defa aramış. Kandil günü öldüler, şehit oldular” şeklinde konuştu.

“Hanım sabaha karşı bağırarak geldi”

Şehadet haberini nasıl aldığını anlatan baba Salih Korkmaz, “Şehadet haberini gece uyumadım televizyonda açıktı, ilçe başkanım da vardı vatandaşın bir işi vardı. Sabaha karşı 5.30 gibi içim geçmiş uyumuşum, hatta namaza da kalkamadım, hanım da dışarıya çıktı tavukları yemlemeye daha sonra bağırarak geldi, geldiler diye. Apar topar çıktık, kaymakam, askeri erkan haber vermeye gelmişler. Şehit olacağı Allah’ın izniyle belliydi onu fark ettik” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar haramı helali biliyorlardı”

Resulayn’dayken çiftlikte kaldıklarını, orayı temizlediklerini belirten baba Salih Korkmaz, “Oradan bir yerlerden 15-20 tane koyun kaçmış yanlarına gelmiş, Özgür Suriye Ordusu askerleri keselim yiyelim demiş. Aradı oğlan beni, ’ya baba ganimet diye bir şey var askeriyede’ dedi. ’Koyun geldi buraya kessek olur mu’ dedi. ’Oğlum sormaya gerek mi var, Türkiye’de olsa adamı bulur helalleşirsin orada kimle helalleşeceksin’ dedim. ’Biliyorum baba da yine de sorayım’ dedi. Özgür Suriye Ordusu askerleri 2 tanesini kesmiş pişirmiş. Bir tane askerimiz yememiş, kumanyalarını yemiş. Türk askerinin şeyi bu. O zaman çok gururlanmıştım” dedi

“27 Şubat şehadet tarihi aynı zamanda kandil”

Oğlunun şehadet tarihinin 27 Şubat olduğunu, aynı zamanda kandil olduğunu belirten baba Salih Korkmaz, “Kandil günü şehit oldular. Anlamlı olacağını düşündük ve oğlumuz için bir mevlit okutalım dedik, geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı ve ameliyat olduğum için yapamadık. Sizin aracılığınızla 27 Şubat Pazar günü Turunçova kapalı pazar yerinde yapılacak, mevlide tüm halkımızı davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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