İdlib gazisi 7 ay sonra baba ocağına döndü

Suriye’nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Karakuş, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki baba ocağına döndü. Gazi Karakuş’un baba ocağında sevinç ve gururla karşılandı.

İdlib’de çıkan çatışmada ağır yaralanan Gazi Karakuş, 7 ay tedavi gördüğü GATA Bilkent Rehabilitasyon Merkezi Hastanesinden taburcu olarak baba ocağına döndü. Gazi Karakuş’un baba ocağına döndüğü anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı. Gazi Karakuş’a Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı eşlik etti.