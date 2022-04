İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Can: "Zulüm neredeyse İdareci ve Bürokratlar Derneği orada olmuştur"

Şehit ve gazi yakınları, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nin iftar yemeğinde buluştu. Dernek Genel Başkanı Yücel Can, "Biz Birlikte Güçlüyüz’, ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’, ‘Bir Elini Tut’ projesiyle Cerablus’ta, Afrin’de, Irak’ta, dünyanın dört bir yanında yani zulüm neredeyse İdareci ve Bürokratlar Derneği orada olmuştur" dedi.

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, şehit ve gazi yakınları için Şafaktepe Konağı’nda iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğine İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de katıldı. Programda konuşan Dernek Genel Başkanı Yücel Can, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Derneğimiz 2009 yılında merkezi Ankara’da kurulan ve logosunda da olduğu gibi insana hizmette sınır tanımayan, milli birlik beraberlik kadar evrensel değerlere de bağlı ve farkındalığı olan bir sivil toplum kuruluşu. Sloganları proje, projeleri slogan olan bir sivil toplum kuruluşu. ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’, ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’, ‘Bir Elini Tut’ projesiyle Cerablus’ta, Afrin’de, Irak’ta, dünyanın dört bir yanında yani zulüm neredeyse İdareci ve Bürokratlar Derneği orada olmuştur. Terörün her türlüsüne sıfır tolerans vererek aynı zamanda ensar ve muhacir anlayışı içerisinde hizmetlerine devam etmiştir. Burada hemen hemen her fikirden, her meslekten, her görüşten insanları yetim sofrasında bir araya getirerek ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ sloganı içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çalışmalarımızın başlangıcından beri Yüksek İstişare ve Onur Kurulu Başkanı Celalettin Güvenç’e ve tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Celalettin Güvenç ise gazi ve şehitlere minnet duyduğunu belirterek, “Bildiğiniz üzere bir avuç bürokrat kardeşimizin kurduğu İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğimiz güzel, önemli hayır işlerine imza atıyor. Önce ‘Kardeşlik Sınır Tanımaz’ diye bir proje yaptı. Sonrasına ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ dedi ve Anadolu’nun değişik kentlerinde insanlarımızı bir araya getirdik. Her Ramazan’da da ihtiyaç içinde olan insanlarımıza ya iftar veriyor ya da yiyecek yardımında bulunuyor. Bu sene de bu gelenek devam etti. Bugün de Mamak Belediyesi’nin destekleriyle Mamak’tayız. Salonda Suriye’de şehit düşmüş, yaralanıp gazi olmuş insanların aileleri ve yetim çocukları var. Hepsiyle tek tek görüştük. Dolayısıyla çok güzel, anlamlı bir iftar. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifa versin. Onlara minnet duyuyoruz. Bu coğrafyada özgür ve bağımsız olarak al bayrağımızın gölgesi altında yaşıyorsak, bu kahramanlarımızın canları ve kanları pahasınadır. Onları geri getirmek mümkün değil ama en azından çocuklarını ve ailelerini ihmal etmemek önemli. Bu açıdan Mamak Belediyesi’ne, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel kardeşime teşekkür ediyorum” diye konuştu.