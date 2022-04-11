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İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

Elazığ’da yaşayan Vedat Urhan, 46 yıldır topladığı değişik markalardaki sigara paketleri ile koleksiyon yaptı. 15 yıl önce bıraktığı sigarayı artık içmediği için mutlu olduğunu belirten Urhan, "İçmiyorum, sigaraları hapsediyorum" dedi.

Haberde İnsan 11.04.2022, 10:37 11.04.2022, 13:47
İçmediği sigaraların koleksiyonunu yapıyor

Elazığ’da yaşayan 75 yaşındaki Vedat Urhan’ın sigara koleksiyonu ilgi çekiyor. 1976 yılında çalışmak için gittiği İstanbul’da gördüğü yabancı sigara paketleriyle başlayan sigara biriktirme hobisi onun onlarca değişik sigara biriktirmesine neden oldu. Urhan, günümüzde kaybolan ve üretilmeyen sigara paketlerini koleksiyon yaparak saklıyor. Bu zamana kadar 200 adet birbirinden farklı sigarayı biriktirdiğini belirten Urhan, koleksiyonu ile sigarayı cezalandırdığını söyledi. Urhan, birbirinden farklı 200 paket sigaraya koleksiyonerlerin 100 bin lira değer biçtiğini söyledi.

“Sigaraları cezaevine attım ki kimse içmesin”

Sigaraları koleksiyon haline getirme serüvenini anlatan Vedat Urhan, "1976 yıllında İstanbul’a çimento fabrikasında çalışmaya gittim. Çalışırken Topkapı Pazarına gidiyordum. 30 yaşlarındayım sigara kullanıyordum. Orada çeşit çeşit sigara paketleri gördüm. Merak ettim alıyordum. Çeşit çeşit sigaralar geliyordu. Sonradan düşündüm dedim ben bunu koleksiyon yapayım. Sonra Türkiye’nin ’Fuar’ sigarası çıktı. Yabancı sigaralar da vardı. Başladım bunları toplamaya. 1979 yıllında Elazığ’a döndüm. Toplamaya devam ettim. 2006 yıllında rahatsızlandım. Beyin damarım tıkanmış. Çocuklarım beni Turgut Özal Tıp Merkezine götürdü. Çocuklarım sigara içmemem gerektiğini söyledi. O an karar verdim bir daha içmedim. Cebimdeki sigarayı çıkarıp kırıp attım. Dedim bir daha içmiyorum. Sonra da merak sardım dedim toplayayım. Herkes görsün ben içtim böyle oldum, onlar da baksın içmesinler. Hepsi dolu boş paket yok. Sigaraları cezaevine attım ki kimse içmesin. Gördüğüm arkadaşlarıma içmeyin diyorum. Ben yıllarca içtim hastalandım, en son vazgeçtim. Arkadaşlara kanser hastasısın veya nefes darlığın var, veya hasta olursun, onun için içmeyin diyorum. Birkaç kişi de içmekten vazgeçirdim” diye konuştu.

"Kimse sigara içmesin hem keseye hem de cana zarar"

Topladığı sigaralar arasında en eski paketin yarım asırlık olduğunu aktaran Urhan, “200 paketten fazla sigara var. Görenler sigara içerken nasıl böyle bir karar alıp bırakabildin diye soruyor. Ben de bıraktığımı ve bir daha içmeyeceğimi söylüyorum. Canımdan kıymetli değil ya. O gün bu gündür daha ağzıma vurmadım. Bir eniştem vardı rahmetlik oldu. Onun cebinden alıyordum sigarayı içme diyordum. Şu gördüğünüz Yeni Harman sigarası 1961’de 2,5 liraydı. O zamanların en pahalı sigarasıydı. O zamanlar yabancı filtre sigarası yoktu. Asker, Birinci, Bitlis sigarası vardı. Derlerdi ki İstanbul Bafra’sı çıkmış merak ederdik, gider hemen onu alırdık. Bendeki sigaralar arasında paketti 100 lira olan sigara bile var. Ama şimdi bulamazsın. O sigaraların hepsi kalktı. Vatandaşlar sigara içmesinler, hem keseye zarar hem de cana zarar. 45 yıl falan içtim, 15 yıldır da bıraktım. Bu sigara koleksiyonunu 2018 yıllında satın almaya çok kişi geldi. 20 bin lira fiyat verdiler ama ben 50 bin liranın altına vermem demiştim. Şuan 100 bin lira istiyorum. Çok isteyen oluyor, ama vermiyorum. Çocuklarıma hatıra kalsın. Onlarda kendi çocuklarına desinler bak dedeniz hatıra olarak bırakmış sizde sigara içmeyin" şeklinde konuştu.

#Vedat Urhan #Elazığ #sigara
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