İçişleri Bakanlığı’nın reflektör projesiyle kazalar yüzde 58 azaldı

Kastamonu’da tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtılıp, reflektör takmanın önemi anlatıldı. İçişleri Bakanlığının “Reflektörünü Tak Görünür Ol” projesiyle Kastamonu’da kazalar yüzde 58 daha azaldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez Trafik Jandarma Timi ekipleri, Kastamonu’da şeker pancarı alım döneminin başlamasıyla birlikte özellikle tarım araçları ile traktörlerin karıştığı kazaların sıfıra indirgenmesi için çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “Reflektörünü Tak Görünür Ol” projesi çerçevesinde toplam 200 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı. Sık sık tarım araçları ile traktörlerin karıştığı kazaların yaşandığı Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası önünde sürücüler ve çiftçiler ile bir araya gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Merkez Trafik Jandarma Timi ekipleri, tarım araçları ile traktör sürücüleriyle bir araya gelerek reflektörün önemi anlatıldı. Ayrıca jandarma ekiplerince dağıtılan reflektörlerin traktörlere nasıl takılacağı uygulamalı bir şekilde gösterildi. Bunun yanı sıra ekipler, trafik kazalarına dikkat çekmek için sürücülere broşür dağıttı.

“Reflektörünü Tak Görünür Ol” projesiyle tarım araçlarının ve traktörlerin karışmış olduğu trafik kazalarının en aza indirilmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. Bu çerçevede projenin başlamasıyla birlikte tarım araçlarının ve traktörlerin karıştığı kazalar yüzde 58 azaldı.

Ayrıca jandarma ekipleri, törende sürücülere traktör ekipmanlarında bulunması gereken reflektörlerin önemi, traktörlerde bulundurulması zorunlu olan tepe lambasının önemi, genel trafik kuralları, bölgede kazaların yoğun olduğu yerler ve yapılan kural ihlalleri konularında da bilgilendirmede bulundu.

“Traktörlere reflektör takarak görünürlüklerinin arttırılmasını sağlıyoruz”

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Başçavuş Vildan Cinbar, “Bölgemizde pancar hasat döneminin başlamasıyla birlikte tarım araçları ve traktör trafiğinde artış meydana gelmiştir. Kastamonu Şeker Fabrikasına şeker pancarı taşıyan ve reflektörü bulunmayan traktörlere “Reflektör Tak Görünür Ol” projesi çerçevesinde reflektör takılarak görünürlüklerinin arttırılmasını sağlıyoruz. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde; traktör sürücülerimize; reflektör, koruma çerçevesi ve trafikte uyulması gereken kurallar hakkında da bilgilendirmeler yaparak yerinde eğitimler veriyoruz” dedi.

“Traktör kazalarında yüzde 58 oranında azalış sağlandı”

Kastamonu’da tarım araçlarının ve traktörlerin karıştığı trafik kazalarında reflektör dağıtımı ile yüzde 58 oranında kazalarda azalış sağlandığını belirten Cinbar, “Traktör hareketliliğinin artış gösterdiği pirinç ve sarımsak ve diğer hasat dönemlerinde faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bu sayede bölgemizde traktör kazalarında yüzde 58 oranında azalış sağlanmıştır. Yaptığımız tüm bu faaliyetlerde, yol kullanıcılarında olumlu davranış değişiklikleri sağlayarak, trafik kazalarının en aza indirilmesi ile sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılmasını hedeflemekteyiz” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz, reflektörünü ve arka ışıklarını takarak trafiğe öyle çıksınlar”

Seydiler’de çiftçilik yapan Halil Cesur ise, “Burada jandarmanın yaptığı çok önemli bir uygulamaya katılmış bulunmaktayım. Gerçekten de yaptıkları bu uygulama hayat kurtarmak açısından önemli bir uygulamadır. Jandarma her zaman ceza yazmıyor, bugün buradaki uygulamaya ben tanık oldum. Reflektörü olmayan çiftçilerimize reflektör dağıtmak şu anda ilgileniyorlar. Gerçekten bu reflektör konusunda ben duyarlı bir vatandaş olarak gece trafiğinde bilhassa önemli bir araç. Reflektörsüz kimsenin trafiğe çıkmaması konusunda ben de buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum çiftçi kardeşlerimize. Bu gerçekten vicdani bir sorumluluk. Reflektörsüz ya da stop lambaları yanmayan bir traktör sürücülerimize önemli bir sorumluluk düşüyor burada. Lütfen herkes reflektörünü ve arka ışıklarını taksınlar, trafiğe öyle çıksınlar, çünkü can güvenliği açısından çok önemli bir şey. Jandarma ekipleri, gerçekten önemli bir uygulama da bizleri aydınlattı. Bu konuda bize bir hayli yardımcı oldular. Ben jandarma ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Jandarmanın yaptığı bu çalışmalardan ötürü memnuniyet duyuyoruz”

Seydiler’den Kastamonu Şeker Fabrikasına pancar getiren çiftçilerden Ceyhun Hasanbaşoğlu da, “Kastamonu Trafik Jandarma ekipleri, şeker fabrikası önünde bizlere reflektörlü ilgili bizlere bilgilendirmede bulundu. Reflektörü olmayan ve gece seyahat eden traktörlere de görünür olmaları için reflektör takıyorlar. Bu hayati bir öneme sahip, reflektörün hayati öneme ne kadar sahip olduğunu ve trafikte olan araçların kaza yapma oranlarını önlemek ve can kayıplarının önüne geçmek için traktörlerimize jandarma ekiplerince reflektörler takıldı. Ayrıca bizlere reflektör olmadan yola çıkmamamız konusunda ne kadar öneme sahip olduğunu bizlere anlattılar. Biz, çiftçi olarak yaptıkları bu çalışma ve bilgilendirmelerden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz ve bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede yaptıkları bu çalışmalarla bizlerinde trafikte canımızı koruyorlar” ifadelerini kullandı.