İçişleri Bakanlığı’ndan işitme engellilere özel sayfa

İçişleri Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir ilke daha imza attı. Bakanlık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar, işitme engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabı “Engelsiz İçişleri Twitter” hesabında da yayınlanacak.

İçişleri Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir ilke daha imza attı. Bakanlık faaliyetlerinin anlatıldığı çalışmalar, işitme engelliler için özel hazırlanan sosyal medya hesabı “Engelsiz İçişleri Twitter” hesabında da yayınlanacak. Ayrıca Facebook, Instagram, Youtube gibi diğer sosyal mecralarda paylaşılan içerikler de işitme engellilere özel olarak hazırlanarak el işareti ile paylaşılacak. Bu sayede engelli vatandaşların kendilerini ilgilendiren haberler başta olmak üzere bakanlığa bağlı diğer kuruluşların yaptıkları çalışmalardan da haberdar olması sağlanacak

İçişleri Bakanlığı, bundan yaklaşık 3 yıl önce, kamuda bir ilki başararak, Bakanlık merkez yönetimi, genel müdürlükler, valilikler ve kaymakamlıklar da dahil olmak üzere toplam 1395 web sayfasını ortak arayüz ve altyapıda toplamıştı. Ayrıca Bakanlığın resmi web sayfaları hali hazırda görme engelliler için gerekli erişilebilir özellikleri içerisinde barındırıyordu.