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İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüleceğini ve bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüleceğini ve bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.
Haberde İnsan 11.06.2022, 12:32
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüleceğini ve bin 200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.