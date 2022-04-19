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İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı

Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle İBB’ye bağlı güvenlik şirketi tarafından işten atıldığını iddia eden Uğur Yaman’ın, doktordan aldığı ve sahte olduğu iddia edilen belgenin gerçek olduğuna Cumhuriyet Savcılığı karar verdi.

Haberde İnsan 19.04.2022, 10:36 19.04.2022, 12:53
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul Ulaşıma ait güvenlik firması kadrosunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Yaman, 2020 yılının ilk aylarında işinden kovuldu. İddiaya göre, çalıştığı güvenlik firması, Uğur Yaman’a 2019 yılında AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterdi.

Uğur Yaman ise, kronik rahatsızlığı nedeniyle ‘idari izinli’ olduğunu ve fotoğrafı paylaşmasında bir sakınca olmadığı ifade etti. Firma yetkilileri Uğur Yaman’ın doktordan aldığı ve üzerinde “Hasta kronik rahatsızlığı olduğu için idari izin verilmesinde sakınca yoktur” görüşünün yer aldığı hasta muayene formunun sahte olduğu gerekçesiyle işten kovarak, hakkında dava açtı. Uğur Yaman işsiz kalınca memleketi Adıyaman’a geldi.

Adıyaman’a da iş bulamayan Uğur Yaman, çaresiz bir şekilde adli soruşturmanın tamamlanmasını bekledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında, Uğur Yaman’a verilen belgenin sahte olmadığı doktor ifadesi ve imzalarla ortaya çıktı. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Uğur Yaman, savcılığın verdiği bu karar ile işe dönmek ve tazminatını almak için açtığı davada 26 Nisan tarihinde delil olarak sunacak. Mahkemeyi de kazanırsa tekrar İstanbul’daki işine dönecek olan Uğur Yaman, “Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Küçükçekmece’de AK Parti’nin mahalle, tanıtım ve SKM başkanlığı görevinde bulundum. Seçimlerde Binali Yıldırım ile çekmiş olduğum bir tane fotoğraf vardı. Onu sosyal medyada paylaşınca beni ifşa ettiler.

O fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca beni şirketteki müdürlerim çağırdı.

Bu fotoğrafı ne hakla paylaşırsın, yasak olduğunu bilmiyor musun, dediler. Pandemide idari izin raporu vardı. Kronik hastalığım olduğum rapor vardı. Raporlu olduğum halde beni izne çıkarmadılar. Raporu aldığım doktoru arayarak bu raporu vermediğini söylemesini istediler. Doktora ahlaksız teklifte bulundular ama doktor kabul etmedi. Benim hakkımda sahte belgeden işlem başlattılar. Hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Doktor savcılıkta imzanın kendisine ait olduğunu söyleyince ve belgenin gerçek olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 18 aydır işsizim. Bu raporla da 26 Nisan’da ki duruşmamda hakimin karşısına çıkıp bu raporu sunacağım. Çünkü, işten çıkış nedenimi sahte rapor diye söylemişlerdi. Raporda şuanda gerçek olduğu ortaya çıktı. Mahkeme sonrası inşallah işe dönüş ve tazminatlarımızı alacağız” diye konuştu.

#Binali Yıldırım #sahte #İbb
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