Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine bölgesine ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler, Şırnak’ın Cudi Dağında Hz. Nuh peygamberin gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan Yıldıırm-1 Cudi Operasyonu ile bölgede sağlanan güvenliğin ardından bugün İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır Sefine bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi. 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişiminde İstanbul’da şehit olan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım’ın adının verildiği “Yıldırım-1 Cudi” operasyonuna 58 komando timi, 12 JÖH timi, 12 PÖH timi, 18 korucu timi ve 2 karma tim olmak üzere toplam 102 tim, bin 485 personel katıldı.

Güvenlik Güçleri tarafından Hz. Nuh peygamberin gemisinin indiği yer olarak bilinen Sefine bölgesini muhafaza altına aldı. Eski yapılar muhafaza edilerek, bölgede bulunan çeşitli kalıntılar ise yere serilen naylonun üzerinde sergilendi. Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki heyet, alanda yaptıkları gezinin ardından Cudi Dağı zirvesinde bulunan ve Hz. Nuh Peygamberin döneminden kaldığına inanılan mescitte namaz kılındı, dualar edildi.

Burada konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sefine bölgesine yapılan ilk ziyaretin sembolik bir önemi var. Cudi’nin hassas ve en zirve noktasında milletimize sesleniyoruz, bir öz güvenle onların huzuruna çıkıyoruz. Bugün biz buradayız. Yarın milletimizin her bir ferdi Cudi Dağının zirvesini, Hz. Nuh’un gemisinin durduğu yeri ziyaret edebilecek ve buranın tadını çıkarabilecek. Bunun müjdesini vermek için bu operasyonun başladığını buradan ilan ediyoruz. Bundan daha anlamlı mesaj olmaz" dedi.

Kılınan namazın ardından kurban kesilerek, dualar edildi.