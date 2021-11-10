Huzurevi sakinleri hayvan barınağındaki hayvanları besledi

Karabük’te huzurevi sakinleri, belediyenin ev sahipliğinde geçtiğimiz aylarda hizmete açılan yeni hayvan barınağı ve bakımevini ziyaret ederek oradaki hayvanları besleyerek, vakit geçirdi.

Yücel Huzurevinde kalan bir grup huzurevi sakini, Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevini ziyaret etti. Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından karşılanan huzurevi sakinleri hayvanları besleyerek, onlarla vakit geçirdi.

Başkan Yardımcısı Berker, burada yaptığı açıklamada, huzurevi sakinlerinin güzel bir gün geçirmelerini sağlamak adına hayvanlarla vakit geçirmekten mutlu olduklarını söyledi.

Huzurevi Müdür Vekili Güler Karakırık ise huzurevi sakinlerine böyle bir hizmet vermelerinden dolayı belediye başkanına ve yetkililerine teşekkür etti.

Huzurevi sakinlerinin burada çok mutlu olduklarını aktaran Karakırık, bu tür ziyaretlerin sık sık olacağını kaydetti.

Huzurevi sakinleri daha sonra 5000 Evler semtindeki Yaşlı Dinlenme evine geçerek, müzik dinletisine katılarak şarkılara eşlik etti.