Hüseyin Dede, 87 yıllık ömrünün en heyecanlı gününü yaşadı

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Kapubağı köyünde yaşayan 87 yaşındaki Hüseyin Yörük, ömrünün en heyecanlı günlerinden birini yaşadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Muğla’da yapımı tamamlanan 15 milyar TL’lik yatırımların açılışı için miting alanına gelen yaşlı adam önce Erdoğan için dua etti. Ardından alana girip Erdoğan’ı yakından görme fırsatı buldu.

Erdoğan’ın Muğla’ya geleceğini duyunca bahçeden Muğla’ya geldiğini belirten yaşlı adam, ülkenin bugünkü durumunun ve kıymetinin genç nesiller tarafından anlaşılabilmesi için karne ile ekmek alınan günlerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Türkiye’de kendisi gibi karne ile ekmek alan ve gaz kuyruklarında saatlerce bekleyen kişilerin sayısının çok az kaldığını bu nedenle yeni neslin bu günlerin kıymetini bilmediğini belirten Hüseyin Yörük, “Havada helikopterlerimizi karada tanklarımızı gördükçe sevinçten gözlerim yaşarıyor. Bu memleket o kadar zor günler yaşadı ki ekmeği karne ile alan bir millet iken, dünyanın yiyeceği ekmeğin yapımı için gerekli buğday Cumhurreisimiz Erdoğan’ın garantörlüğünde dağılmaya başladı. Böyle bir lider sevilmez mi böyle bir insanın ömrünün sağlıklı ve bereketli olması için dua edilmez mi? Allah O’ndan razı olsun. Belki ömrüm bir daha dünya gözüyle görmeye yetmez ama ben bugün canlı canlı Erdoğan’ı görmek için köyümden buraya geldim. Bu nedenle çok heyecanlıyım” diye konuştu.