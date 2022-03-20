Huriye Martı Kimdir?

1998 yılında yüksek lisans, 2005 yılında doktora eğitimin mezun olduğu üniversitede hazırlamış olduğu tezleri ile tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde eğitim almıştır. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanını almıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığının Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesinde editör ve yazar olarak görev yapmıştır. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, 2017 yılında ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak görev üstlendi. 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, 2017 yılında ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı.

“Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”,

“Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”,

“et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”,

“Gülâbâdî ve Maâni'l-Ahbâr'dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”,

“Hadis, Usul ve Hayat” ,

“Hadis Usulünün Öncesi ve Ötesi”

“Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı”,

“Aile İçi Şiddetle Mücadelede Nebevi Sünnetten Referanslar”

“Hakları ve Saygınlığıyla İslam’da Kadın”

“Dünü ve Bugünüyle İslam’da Mahremiyet” isimli kitapları yayınlandı.