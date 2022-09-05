Hüngür hüngür ağlayan kadına bir inek de valilikten

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve yamaçtan düşerek telef olan tek geçim kaynağı ineğinin başında saatlerce hüngür hüngür ağlayan 6 çocuk annesi Nafiye Bilican’a Hakkari Valisi idris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından inek hediye edildi.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünün Köşk mezrasında yaşayan Bilican ailesinin tek geçim kaynağı olan inek, 300 metre yükseklikten düşerek telef olmuştu. Evlerinin tek geçim kaynağı olan ineğinin telef olmasıyla yıkılan şeker hastası Nafiye Bilican, 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye 4 saat boyunca torununun yardımıyla yürüyerek ulaşmıştı. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulan Nafiye Bilican, oturduğu yerde saatlerce uzaktan ineğini seyrederek hüngür hüngür ağlaması ise görenlerin yüreklerini dağlamıştı.

Konunun bildirilmesi üzerine Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit tarafından gönderilen inek, Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan tarafından Nafiye Bilican’a teslim edildi. Çok mutlu olduğunu ifade eden Nafiye Bilici, “Malum birkaç gün önce tek geçim kaynağım olan ineğim düşerek telef olmuştu. O acıya katlanmak zordu, günlerce ağladım. Benim sesimi duyan vali ve kaymakam bana yardım eli uzattı. Bugün onların bu hediyesi dünyalara bedel. Bu güzel desteğinden dolayı Valimiz İdris Akbıyık’a, Yüksekova Kaymakamı Çimşit’e, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan’a, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit’e ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Benim mutluluğuma sebep oldular, Allah herkesten razı olsun” dedi.

Nafiye Bilican’ın mutluluğunun kendilerini memnun ettiğini belirten Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan ise “Akocak köyünün Köşk mezrasında yaşayan Nafiye annemizin ineğinin uçurumdan düşerek telef olmasının basına yansımasıyla valimiz derhal bizi arayarak Nafiye annemizin sıkıntısını gidermemiz konusunda emir ve talimat verdi. Biz de kaymakamımızla, İlçe müdürümüzle istişare ettik ve hemen bir inek temin ettik. Valimizin talimatı üzerine buraya gelip ineğimizi Nafiye annemize teslim ettik. İnşallah bu inek kendisine bereketli olur, nice günlerde kullanır. Nafiye annemize bu desteği sağlayan valimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ninesinin mutluluğuna sebep olanlara teşekkür eden Samet Polat Bilican da, “Birkaç gün önce ninemin çok sevdiği ineği dağdan düşerek telef olmuştu. Hepimizi derinden üzdü. Sağ olsun bugün valimiz, kaymakamımız tarafından bir inek hediye edildi. Ninemin bu isteğini yerine getiren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da inek teslimi sırasında cep telefonuyla görüntülü olarak Nafiye Bilican’ı arayarak bir süre görüştü.