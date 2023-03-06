Hünerli Eller’i Hayır Elleri’ne çevirdiler

Kahramanmaraş’ta hayırsever kadın girişimci, 6 yıl önce açtığı iş yerini depremzedeler için aşevine çevirdi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 4 hafta geçti. AFAD ve Kızılay koordinasyonda bölgeye gelen yardımlar, büyük bir özveri ve titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, bir yandan da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğup büyüyen ve birkaç yıl önce Kahramanmaraş’a gelen Ayşegül Ataç, Onikişubat ilçesinde kardeşi ile birlikte açarak ’Hünerli Eller’ adını verdiği iş yerini, depremin ardından ’Hayır Elleri’ne çevirerek depremzedelere sıcak yemek çıkartıyor.

6 yıl önce hizmete açtığı iş yerinde vatandaşlara hizmet veren Ataç, kurduğu gönüllü ekibi ile hünerli ellerini depremzedeler için çalıştırıyor. Depremin ilk gününde zor şartlar altında çorba çıkarttıklarını ifade eden Ataç, hayırseverlerin yardımıyla geniş çaplı yemek listesi ile depremzedelerin yardımına koşuyor.

"’Malzemeler sizden yemek bizden’ kampanyası başlattık"

6 yıldır kadın girişimci olarak yemek sektöründe halka hizmet verdiğini ifade eden Ataç, "Burada normalde bazlama, gözleme ve ev yemekleri gibi yemekler çıkartıyoruz. Depremin ilk sabahı evden çıktık, dükkanıma geldiğimde burası yıkılmamıştı. Herkes dışarıda ve ne yapabilirim diye düşünürken, çorba ile yemek yapmaya başladım. Sağ olsun gönüllü arkadaşlarımızla birlikte depremin ilk günü 16 tencere çorba çıkarttık ama elektriğimiz ve suyumuz yoktu, o şartlara rağmen çıkarttık. İkinci gün ise elektrik geldi ama erzakımız yeterli değildi. Evlerine gidebileceklere yönelik ’Malzeme sizden, yemekler bizden’ tarzında bir kampanya yaptım. Malzeme tedariki yapıldıktan sonra ben burada o şekilde yemek yaptım. Depremin ilk gününden beri burada depremzedelerimiz için aşevi oluşturdum. Burada çok büyük bir kitlemiz var arabada ve çadırda kalan. Sağ olsun hayırseverler sessiz kalmadılar ve yardımlarını getiriyorlar" dedi.

"İnsanlara bir nebze yardımcı olabiliyorsak ne mutlu"

24 saat boyunca gözünü bile kırpmadan ertesi gün depremzedelere sunacağı yemekleri hazırlayıp, bizzat kendi elleriyle servis eden Ataç, "Günde sabah ve akşam olarak 2 öğün şeklinde yemek çıkartıyorum. Bin ve bin 500 kişi arası yemek çıkartıyoruz. Aynı zamanda okullarda kalanlara toplu yemek gönderiyoruz. Kadın girişimci olarak böyle bir iş yaptığım için bana çok olumlu geri dönüşler oluyor. Sağ olsun herkes destekledi ve burada gönüllü olarak çalışmaya gelenler de oldu. Elimden geldiğince çeşit üretmeye çalışıyorum ve iyi sonuçlar alıyorum. İnsanlara bir nebze olsun yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.