Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı

Tedavi gördüğü hastaneden yoğum bakıma alındığı açıklaması yapılan Hüner Coşkuner'in saat 22.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kemik iliği kanserinden tedavi gördüğü hastanede nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyeti ortaya çıktı.

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

CNN Türk'te yayınlanan Mesut Yar'la Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu cümleleri kurdu:"Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar... "

"Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim."

BAKANLIK'TAN MESAJ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hüner Coşkuner'in ölümünün ardından bir mesaj yayınlandı. Bakanlık'tan yapılan paylaşımda "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.