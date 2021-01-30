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Hülya Hökenek kimdir?

Haberde İnsan 30.01.2021, 11:26
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Hülya Hökenek kimdir?

Mesleğe Fatih Altaylı’nın sayesinde Kanal D’de başlayan Hülya Hökenek, uzun yıllar Kanal 7 ekranlarında çalıştı. Dil eğitimi için Londra’da okuyan Hülya Hökenek, döndüğünde TRT Haber’de 7 yıl ekran karşısına geçti.

Sonrasında Habertürk’e transfer olan Hülya Hökenek, sunduğu tartışma programlarıyla sürekli ekranlarda boy gösteriyor. Hülya Hökenek, 2014 yıllarında çözüm süreci olarak adlandırılan Kürt açılımı döneminde Barzani ile röportaj yapmıştı.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

1988’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde doğan Hülya Hökenek, Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun olduktan sonra okul dönemlerinde tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de işe başladı.

Burada belli bir süre çalışan Hülya Hökenek, ardından BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalışmalarını sürdürdü. Kanalın kapanmasının ardından Ingiltere’nin başkenti Londra'ya giderek dil eğitimi alan Hülya Hökenek, London Institute'de Fast Track Journalism okudu. 

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Londra'dan dönmesinin ardından Kanal 7 ekranlarında çalışmaya başlayan Hülya Hökenek, arkasından Kanal Türk Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Sonrasında da TRT Haber’e geçerek 7 sene boyunca haber spikerliği ve programcılığı yapan Hülya Hökenek, 2018’de Habertürk TV'ye transfer oldu.

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HÜLYA HÖKENEK EVLİ Mİ?

2018’den beri Habertürk’te çalışan Hülya Hökenek, 24 Eylül 2018 yılında film yapımcısı Kamer İncedursun’la evlendi.

YAPILAN ZAMLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Temizlik ürünlerine gelen zamlara ilişkin Ocak 2021’de sunduğu bir haber esnasında diş macunu fiyatlarının çok fazla yükseldiğini anımsatan HaberTürk TV spikeri Hülya Hökenek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında temizlik ürünlerine talebin artmasıyla birlikte fiyatların da artmasından dert yakındı.

Hülya Hökenek, diş macunlarında yüz lirayı geçen ürünlerin bulunduğunu vurgulayarak, ‘Bu fiyatlar gerçek mi? Hangi fiyatın üzerinde aldınız da zarardasınız?’ gibi cümlelerle tepkisini dile getirmişti.

Aralık 2020’de ise İstanbul’daki evinde yakılarak öldürülen 48 yaşındaki akademisyen Dr. Aylin Sözer’le ilgili haberi sunan Hülya Hökenek, Türkiye’de aynı gün içerisinde 3 tane kadın cinayeti yaşandığını anımsatarak, kadın cinayetlerinin politik olduğunu iddia etti. ‘Lanet olsun bu erkek düzenine’ diye tepki gösteren Hülya Hökenek, ‘Gaddarca, vahşice başımızda olan bu erkek düzenine ve gaddarlığı kendinde vahşiliği kendinde hak gören o erkek düzenine lanet olsun’ ifadelerini kullandı.

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BARZANİ İLE RÖPORTAJ YAPTI

Habertürk program sunucusu Hülya Hökenek, 2014’te Cumhuriyet Bayramı’nda peşmerge başı Mesut Barzani ile röportaj yapmıştı. Çözüm süreci olarak adlandırılan dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezaretinde Mesut Barzani, Türkiye’ye gelmiş, Hülya Hökenek de Barzani ile görüşerek röportaj yapma fırsatı bulmuştu.

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Hülya Hökenek’in Barzani ile birlikte çekildiği fotoğraf, ileriki yıllarda sosyal medyada farklı şekilde lanse edilse de birçok gazeteci Hökenek’e destek vererek, Barzani’nin o dönem Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olduğunu hatırlatmıştı. 

Kaynak: karar.com

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