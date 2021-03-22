Hristiyan ustadan öğrendikleri sıcak demir dövmeyi 4 kuşaktır sürdürüyorlar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kalya ailesi, Hristiyan bir ustadan öğrendikleri sıcak demir dövmeyi 4 kuşaktır teknolojiye rağmen sürdürüyor. Mesleğin ilçedeki son 2 temsilcisinden biri olan 54 yaşındaki Hüseyin Kalya, 7 yaşında başladığı mesleği 47 yıldır devam ettiriyor.

Kızıltepe’de yaşayan Kalya ailesi, Hristiyan ustadan öğrendikleri sıcak demir dövmeyi 4 kuşaktır sürdürüyor. Ailenin son sıcak demir ustası olan 54 yaşındaki Hüseyin Kalya, kronik rahatsızlığına rağmen mesleğini sürdürse de gelişen teknolojiye yenik düştüklerini belirtti. Kalya, eski Mardin’de bulanan tarihi eserlerden Kasımiye Medresesi, Hasan Ayar Çarşısı gibi bir çok yapıya şifreli Mardin kilidi yapmış.

"Mesleğime aşığım"

Yaklaşık 5 metrekarelik atölyede balta, orak, şifreli Mardin kilidi, kapan gibi bir çok ürünü geleneksel yöntemlerle yapan Kalya, Ben aslen Mardinliyim, 47 yıldır buradayım, 7 yaşından beri çalışıyorum. Bu mesleği dedem yapıyordu, dedem babama, babam bana öğretti, ben de şuan çocuklarıma öğretiyorum. Mardin kilidi yapıyorum. Şu an benim yaptığım kilidi yapacak yok. Babamın yaşında bir usta vardı o da vefat etti. Sadece ben kaldım. 2 tane kardeşim var onlar mesleği yapmıyor. Ben sevdiğim için yapıyorum. Bu mesleğime aşığım" dedi.

"Teknoloji bizim mesleği öldürdü"

Gelişen teknolojiye karşı mesleğini sürdürmeye çalıştığını anlatan Kalya, "Şu an bu şemerdan çıkmış, şemerdan çekicin yerini hayatta tutmaz. Çünkü sen çekici vurduğun zaman Nereye vuracağını biliyorsun. Şekli nasıl vereceğini biliyorsun. Maalesef teknoloji bizim mesleği öldürdü. Şifreli Mardin kilitlerini benden başka kimse yapamaz. Mardin’de bir çok tarihi mekana Mardin kilidi yaptım. 2 yıl önce Mardin kilitlerini ben yaptım. Mustafacık yaptım, menteşe yaptım, pullu çivi yaptım, küçük çengel yaptım. Kasımiye Medresesine 12 yıl önce yaptım. Şuan mesleği benden başka yaptıracak kimse yok. Hristiyan’mış ustası, onların yanında öğrendi, o da bize öğretti, dedem devam etti. Dedemden şu ana kadar 4 kuşaktır devam ediyoruz" diye konuştu.