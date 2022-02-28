Hocalı Soykırımı’nda hayatını kaybedenler Gazi Üniversitesi’nde anıldı

Hocalı Soykırımı’nın 30’uncu yılında hayatını kaybedenler, Gazi Üniversitesi’nde anıldı. Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov katıldı.

Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yılı nedeniyle düzenlenen tören, iki ülke milli marşlarının okunması ve şehitlere saygı duruşu ile başladı. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov katıldı. Törende “Çocukluğum Hocalı’da Kaldı” belgeselinin ilk gösterimi ve “Hocalı’nın Çocukları” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

“Türklerin soykırımlarla durdurulamayacağı bir kez daha gösterilmiş oldu”

Anma töreninde konuşan Yıldız, Hocalı Soykırımı’nın tarihin en kirli sayfalarından biri olduğuna dikkat çekerek “Hocalı’da yaşanan basit bir saldırı değildi. Hocalı’da yaşananlar tartışmasız bir şekilde soykırımdır. Ermeniler bütün dünyanın gözleri önünde uluslararası hukuku hiçe sayarak en büyük insanlık suçu olan soykırımı vahşice uyguladılar. Gayelerine ulaşmanın tek yolunun Türkleri yok etmek olduğuna inandılar. Ancak mutluyuz ki işgal altındaki toprakların geri alınmasıyla Türklerin soykırımlarla durdurulamayacağı bir kez daha gösterilmiş oldu. Türk milleti olarak özellikle son 2 yüz yıldır bize yapılan sayısız katliamı dünyaya anlatmakla ve duyurmakla yükümlüyüz. Türk Dünyası’nın meselelerine duyarlı Gazi Üniversitesi olarak Hocalı Soykırımı’nı her fırsatta anacak ve unutulmasına asla izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Hocalı’da insanların öldürülmesinin bir sebebi vardı; Onlar Türk’tü”

Azerbaycan Büyükelçisi Mammadov ise dünyada Türklere karşı nefret söylemi yapıldığını belirterek “30 sene önce 7 bin nüfusu olan küçük bir kentin yüzde 30’unun soykırıma maruz kalması sıradan bir olay değildir. Bu faşizm ideolojisi üzerinde Ermeni felsefesinin attığı adımların sadece bir tanesidir. Uzun yıllar önce Azerbaycan’da onlarca terör olayı gerçekleşti. Onlarca Türk diplomatları, büyük elçilerini öldürüp dünyada muhtelif terör hadiseleri türettiler. Hocalı’da insanların öldürülmesinin bir sebebi vardı; Onlar Türk’tü. İçerisinde Türk nefreti olan bu Ermenileri durdurmak gerekiyor” diye konuştu.