Hocalı şehitleri, katliamın 31. yıl dönümünde Iğdır’da anıldı

Azerbaycan’ın Hocalı kentinde 1992 yılında gerçekleştirilen katliamda şehit olanlar, Iğdır’da törenle anıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından 125. Yıl Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen Hocalı Soykırımını Anma Programı; saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasının ardından, Hocalı soykırımını anlatan film ile devam etti.

Programda konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, "Hocalı denince aklıma Şubat ayının soğuk bir gecesi gelir, Hocalı denince aklıma masum, silahsız insanların soykırıma uğraması gelir. Gözü gönmüş Türk düşmanı olan Ermeniler, Rusların desteği ile Hocalı’da bir katliam yapmışlardır. Masum silahsız insanları öldürmüşlerdir. Bu soykırım tarihe Ermenilerin yaptığı soykırım olarak geçmiştir. Maalesef Hocalı’da yapılan bu soykırımı hiçbir ülke soykırım olarak kabul etmemektedir. Hocalı’ya adalet istiyoruz. Hocalı soykırım olarak tanınsın. Ermenilerin Hocalı’da yaptığı soykırımı, Almanya’da Naziler Yahudilere bile yapmamıştır. 26 Şubat günü Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda insanlık tarihi için de kelimenin tam anlamıyla kapkara bir sayfadır. Ermenilerin Hocalı’da yapmış olduğu vahşice soykırım aslında hür dünyanın, insanlığın utanç günüdür. Her fırsatta Türk düşmanlığı yapan Ermeniler, 26 Şubat 1992 yılında da düşmanlıklarını bir kere daha göstermiş, hür dünyanın gözü önünde Türk katliamı yapmıştır. Bu katliama da insan hakları, dünya insanlığı seyirci kalmıştır. Ermenilerin yaptıklarını Naziler bile yapmadı. Hocalı soykırımını unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat’ta depremde hayatını kaybedenler ve Hocalı şehitlerini rahmetle anıyorum" dedi.

Programda konuşan Avukat Mesut Öztürk ise Ermenilerin yaptığı zulümler ve katliamların iyi bir şekilde anlatılmadığını belirterek, "Biz bu soykırımı bir türlü anlatamadık ve bir karar da aldıramadık. Dünya geneline baktığımız zaman nüfusu 9 milyon olan ve bunun sadece ülkesinde 3 milyonu yaşayan Ermeni toplumu, 150 milyonluk Türk nüfusuna karşı büyük bir çığırtkanlık yapıp bugüne kadar birçok parlamentoda olmayan sözde soykırım tasarısını kabul ettirmiştir" dedi.

Program, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından 9 yıldan beri düzenlenen Hocalı konulu resim, hikaye, kompozisyon, şiir yarışmasında ödül alan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.