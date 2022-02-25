Hocalı Katliamı şehitleri Keçiören’de anıldı

Hocalı Katliamı şehitleri, katliamın 30. yılında Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Keçiören Belediyesi, Hocalı Soykırımı’nın 30. yıldönümünde hayatını kaybeden şehitleri ilçe meydanında andı. Tören iki ülke milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov’un da katıldığı programda Türk Dünyası Meydanı’na getirilen Hocalı Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Altınok, ‘soykırım’ kelimesinin ilk defa Keçiörende dile getirildiğine dikkat çekerek, “Soykırım kararı ilk kez Keçiören’de dile getirildi. Bu Ermeniler tarafından yapılan bir soykırımdır. Tüm dünyanın gözü önünde Azerbaycan’ın bir parçası işgal edilmişti. Azerbaycan ve Türk bayraklarımız yan yana dalgalanıyor. Devletlerin tarihlerinde zaferler ve acı sayfalar vardır. Yakın tarih ve kısa zamanda gördüğümüz şu ki, vatana sımsıkı sahip çıkmamız lazım. Kaderimizi hiçbir ülkeyi bağlamadan her türlü tedbiri almamız lazım. Devlet olmanın, ayakta kalmanın, hayatta kalmanın yolu budur. Karabağ zaferinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve Azerbaycan devletimizin yanında olduğunu gösterdi. İlham Aliyev de tüm dünyaya rağmen öz vatan toprağını savaşarak yeniden Azerbaycan topraklarına kattı” ifadelerini kullandı.

"Hocalı Anıtı Keçiören’in en güzel noktasına, merkeze taşındı"

Etkinlik için minnettar olduğunu belirten Azerbaycan Büyükelçisi Rashad Mammadov ise, “30 sene boyunca Azerbaycan için törenler teşkil eden Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Azerbaycan için şeref verici bir gün. Çünkü Hocalı Anıtı Keçiören’in en güzel noktasına, merkeze taşındı. Hocalı Soykırımı Ermeni faşizminin bir tezahürüdür. Bu Azerbaycan Türkleri için insanlığa karşı bir cinayettir. Bir daha bu tür cinayetlerin ürememesi için ibretliktir. Yaşamını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Program, açılışı gerçekleştirilen anıta karanfil bırakılmasıyla son buldu.