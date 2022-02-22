Hobisiyle 4 çocuğunu okuttu, şimdi atölye kurup patron oldu

Aksaray’da 15 yıldır hobisi olan rölyef ve ahşap sanatı ile 4 çocuğunu üniversitede okutup sağlık sektörüne kazandıran 52 yaşındaki Yüksel Önal, şimdi devletten aldığı geri ödemesiz hibe desteği sayesinde atölyesini kurup kendi işinin patronu oldu.

Aksaray’da 15 yıl önce gittiği kurs merkezinde tanıştığı rölyef ve ahşap maket sanatını hobi haline getiren Yüksel Önal (52), evinde yaptığı rölyef tablo ve ahşap maketleri satarak üniversite okuyan 2’si kız 4 çocuğunu sağlık sektörüne kazandırdı. Çocuklarını meslek sahibi yaptıktan sonra kendini geliştirerek iş yeri kurma kararı alan Yüksel Önal, hobisi olan rölyef ve ahşap sanatı ile ilgili proje sundu. Projesi onaylanan Yüksel Önal’a ilk etapta 5 bin TL proje desteği verdi. Bu parayla gerekli işlemlere başlayan Yüksel Önal’a daha sonra talep ettiği 146 bin TL değerinde 3 ayrı makine desteği verildi. Aldığı makinelerle kendine hemen bir atölye kuran Yüksel Önal işe koyularak 15 yıllık hobisini mesleğe dönüştürdü. Şimdi kendi işinin patronu olan Yüksel Önal 3 yıl boyunda yıllık 25 bin TL olmak üzere 75 bin TL daha desteklenecek. Yaptığı rölyef tablolarının ham maddeleri başta olmak üzere, rölyef resim yazıcısı, baskı makineleri ve ahşap şekillendiren makinelerin desteğini alan Önal, atölyesinde yaptığı ürünleri yurt içi satışa çıkararak para kazanıyor. Önal, girişimci kadın olarak hayatına devam ediyor.

“Kadın eli değip de yapılamayacak hiçbir şey yok”

Yaşadığı süreci anlatan Yüksel Önal, “15 yıl önce hobi olarak başladım. Ondan sonra kadın girişimci olarak proje yapmaya karar verdim. Kurslara katıldım ve kazandım. 15 yıldan beri ben kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum. Rölyef ve ahşap yapmaya çalışıyorum. Makinelerimizi onayladılar, yani daha böyle girişimci, daha profesyonel yapmak istediğim için bunlara yönelik makineler istedim. Devlet destekledi sağ olsun. Teşvik etmek adına, hiçbir kadın evde oturmasın. Kadın elinin değip de yapamayacağı hiçbir şey yok, ben ahşap maketler yapıyorum. Bu bir erkeğin yapması gereken şeyler ama ben kadın olarak yapıyorum. Yani kadın yapamaz denen hiçbir şey yok. Ben 4 çocuk büyüttüm, okuttum, üniversite okuttum. Bir kızım ameliyat hemşiresi oldu, bir kızım sağlıkçı, oğullarım aynı şekilde okudular. Okudular ayaklarının üzerinde duruyorlar. Kimseye bağlı kalmadan kendi çabamla ve kendi irademle, kazandığım parayla onların bütün ihtiyaçlarını, bütün gereksinimlerini karşıladım. Devletimize çok teşekkür ederim. Allah milletimize devletimize zeval vermesin” dedi.