banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Hobi olarak başladığı ek işiydi, işsiz kalınca tek işi oldu

Kocaeli’de sürekli kahvehaneye giden Ergün Kardaş, bu alışkanlığını süs tavukları sayesinde yendi. Hobi amaçlı 3 süs tavuğu alan Kardaş, ilgisiyle zamanla mini çiftlik kurdu. Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 horozu bulunan Kardaş, kuluçka makinesiyle hem civciv üretiyor hem de Türkiye’nin her yerine talebe göre satış yapıyor.

Haberde İnsan 06.02.2022, 11:39
Hobi olarak başladığı ek işiydi, işsiz kalınca tek işi oldu

Kocaeli’de sürekli kahvehaneye giden Ergün Kardaş, bu alışkanlığını süs tavukları sayesinde yendi. Hobi amaçlı 3 süs tavuğu alan Kardaş, ilgisiyle zamanla mini çiftlik kurdu. Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 horozu bulunan Kardaş, kuluçka makinesiyle hem civciv üretiyor hem de Türkiye’nin her yerine talebe göre satış yapıyor.

Kocaeli’de yaşayan Ergün Kardaş’ın (41) hobisi ekmek kapısı oldu. Duyduğu ilgi dolayısıyla 3 süs tavuğu alan Kardaş, zamanla kendine küçük bir çiftlik kurdu. İşten çıkarıldıktan sonra tüm gününü tavuklara ayırmaya başlayan Kardaş, kuluçka makinesi de alarak, seri üretime başladı. Tavukların rengine ve cinsine göre 200 TL ile 2500 TL arasında satış yapan Kardaş, Türkiye’nin her yerine talebe göre satış yapıyor. Çiftliğini daha da büyütmeyi hedefleyen Kardaş, kahvehane hayatını da bıraktı. İlgisini ve zamanının çoğunu çiftliğinde geçiren Kardaş, bu işi profesyonel olarak yapmak istiyor.

"Bu hobi ek işimdi, şu an işsiz kaldığım için de tek işim oldu"

Bu işe 2017 yılında hobi amacıyla 3 tavukla başladığını söyleyen Ergün Kardaş, "Bu işten yavaş yavaş daha çok zevk aldım ve stresimi attım. Bu yılın başında bizi işten çıkartmak durumunda kaldılar. Kendimce kurduğum bu çiftliği büyütüp, yumurta ve civcivleri Türkiye genelinde satışa sunmayı düşünüyorum. Şu anda Türkiye genelinde ufak çapta yumurta taleplerini karşılıyorum. Kuluçka makinem de var ve civciv üretimi de yapıyorum. Yani bu hobi ek işimdi, şu an işsiz kaldığım için de tek işim oldu. Artık biraz daha işi profesyonelleştirip, daha iyi bir yerler hazırlamak istiyorum. Güzel tavuk ırkları besleyip, Türkiye’ye daha güzel renkler kazandırmayı düşünüyorum" dedi.

"Kahvehane hayatım vardı ve gece gündüz oraya giderdim"

Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 tane horozu olduğunu belirten Kardaş, "Bu çiftlik şu anda benim için tamamiyle hobi amaçlı ama ilerisi için büyük hayalim var. İnşallah bu hayalime de en yakın zamanda ulaşmayı düşünüyorum. Bu işi seviyorum, aynı zamanda hayvanlar da kendini sevdiriyor. Buraya geldiğim zaman stresimi ve dışarıdaki her şeyi unutuyorum. Daha önceden kahvehane hayatım vardı ve gece gündüz oraya giderdim. Şu an ise sabah kahvaltımı yaptıktan sonra direkt buraya geliyorum ve akşama kadar tavuklarımla uğraşıyorum. 20 tane kafesim var. Her gün ortalama 15-20 tane yumurta topluyorum. Bu işe biraz daha ileri taşımak için kuluçka makinası aldım. Bunlarla haftalık üretim yaptıktan sonra bu civcivleri talebe göre satıyorum. Evin yanında da 15 kafeslik civciv hanem var. Yumurtaların özelliğine göre tane fiyatı 15 TL’den başlıyor 50-100 TL’ye kadar çıkıyor. Tabi ki de evin ekonomisine bu işle katkı sağlamış oluyorum" diye konuştu.

Tavuk çiftliğini daha da büyütme planları yapan Ergün Kardaş, yurt dışına da yumurta satmak için girişimlerde bulunuyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11