HKÜ’den ‘Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım’ seferberliği

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gazişehir Öğrenci Meclisi iş birliği ile Gaziantep’teki 10 lisede eş zamanlı olarak Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım programı düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gazişehir Öğrenci Meclisi iş birliği ile Gaziantep’teki 10 lisede eş zamanlı olarak Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım programı düzenlendi. Özellikle 11. ve 12. sınıflar başta olmak üzere, liselilerin büyük ilgi gösterdiği programda alanında uzman akademisyenler kariyer basamaklarının nasıl çıkılacağını ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Programın Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen seminerine HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Gazişehir Öğrenci Meclisi Koordinatörü Gökhan Karabörk de katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

"Gençlerimizin kariyer planlamalarını doğru yapmalarını istiyoruz"

Programda öğrencilere hitap eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Program için Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gazişehir Öğrenci Meclisimize, okul müdürlüklerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu programları düzenleme amacımız, ülkemizin i geleceğinin teminatı olan gençlerimizin kendi geleceklerininşa ederken kariyer planlamalarını daha doğru yapabilmelerini, doğru kararlar verebilmelerini, doğru hedefler koyabilmelerini, hedeflerine doğru yöntemleri kullanarak ulaşabilmelerini sağlayabilmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu amaçla tüm akademik birimlerimiz ve öğretim elemanlarımızla sahadayız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak sosyalleşmeyi önemseyen, sosyal bilimleri de önceleyen, sosyal bilimler alanında güçlü bölümleri olan üniversitelerden biriyiz. Hocalarımız detaylarını sizlere anlatacaklardır. Sevdiği işi yapanlar veya yaptığı işi sevenler daha başarılı olabilir. Meslek sahibi olduktan sonra ne yapmak istediğiniz, meslek sahibi olmaktan daha önemlidir. Öncelikle hedeflerinizi belirlemelisiniz ve ne yapacağınıza şimdiden karar vermelisiniz. İşini en iyi yapan kişi her zaman siz olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım programı 10 lisede eş zamanlı düzenlendi

Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım programı, Gaziantep’te bulunan Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi, Gülşen Batar Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi, Gaziantep Anadolu Lisesi, Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi, Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, M. Hayri Akınal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, B. Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi’nde eş zamanlı olarak düzenlenen seminerlerde Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilgili fakülte dekanları ve öğretim elemanları tarafından sunumlar gerçekleştirildi.