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Hizmet belediyeciliği gönül belediyeciliği ile taçlanıyor

Türkiye’de hizmet belediyeciliği konusunda ön plâna çıkan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmeti gönül belediyeciliği ile taçlandırarak halkın kalbine giriyor. "Bizim için en önemli hizmet vatandaşlarımızın günlük hayatlarına kalite katan hizmetlerdir" diyen Başkan Dündar, dev projeler deyince de akla gelen ilk belediyenin Osmangazi olduğunu söyledi.

Haberde İnsan 08.11.2021, 16:09
Hizmet belediyeciliği gönül belediyeciliği ile taçlanıyor

Türkiye’de hizmet belediyeciliği konusunda ön plâna çıkan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hizmeti gönül belediyeciliği ile taçlandırarak halkın kalbine giriyor. "Bizim için en önemli hizmet vatandaşlarımızın günlük hayatlarına kalite katan hizmetlerdir" diyen Başkan Dündar, dev projeler deyince de akla gelen ilk belediyenin Osmangazi olduğunu söyledi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının ikincisi Dürdane Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kâmil Bayramiç, ilçe ve ilçe yöneticileri, ova yöresindeki 15 mahalle muhtarı ile mahalle temsilcileri katıldı. Başkan Dündar, ova mahallelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantıda, muhtarların ve mahalle temsilcilerinin mahalleleri ile ilgili talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi toplantılarının birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini ve hizmet kalitesine katkı sağladığına vurgu yapan Başkan Dündar, “Geçtiğimiz günlerde dağ yöresindeki mahallelerimizin muhtarları ve temsilcileri ile bir araya gelmiştik. Mahallelerimizin eksikliklerini tespit edip, talepleri kayıt altına aldık. Gerekli çalışmaların yapılması adına talimatlarımızı verdik. Şimdi de ova mahallelerindeki mahallelerimizin temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Teşkilâtımızın merkez mahallelerde yaptığı toplantıları, ilçemizin uzak noktalarındaki mahallelere de taşıyoruz. Bu toplantılar sayesinde sıkıntıları ve talepleri yerinde tespit etme imkanı buluyoruz” dedi.

“Bütçemizi israf etmeden akıllıca hizmetler yapıyoruz”

Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallenin tamamına ulaşarak hizmet götürdüklerini dile getiren Başkan Dündar, “Hızla büyüyen ve nüfusu sürekli artan bir ilçeyiz. Bu büyüme doğrultusunda bütçemizi arttırıp, en verimli en etkin biçimde kullanmak bizlerin vazifesi. İsraf etmeden, akıllıca hizmetlerimizi yapıyoruz. Hizmet yapıldıkça daha güzeli, daha lüksü isteniyor. Akıntıya kürek çekmeyelim. İhtiyaçları belirleyelim ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerimizi yapalım. Bizim hizmet götürme konusunda sıkıntımız yok. Bizim için en önemli hizmet vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına kalite, mahallelerimize ise değer katacak olan hizmetlerdir. Bir mahallemizdeki çukuru doldurmak, bozulan yolları yenilemek, temizlik işlerini aksatmamak bizim asli görevimizdir. Bizler bunları yaptıktan sonra Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Meydanı gibi dev projeleri hayata geçirerek ilçemize de değer katıyoruz. Günlük ihtiyaçlar önce gelir. Önemli olan bu. Bunları da yapıyoruz. Bütçemiz güçlü, paramız var. İşte böyle toplantılar yapıp eksiklikleri belirleyerek hizmet götürüyoruz” diye konuştu.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, konuşmasında AK Parti’nin istişare partisi olduğuna vurgu yaparak, “Partimizin kodlarında istişare yatıyor. Daha önce dağ bölgesinde yapığımız danışma meclisi toplantılarının ikincisini Dürdane Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Osmangazi çok büyük. Ovaakça da Osmangazi’ye bağlı, Dağakça da. Sorunların daha lokal olarak çözülmesi adına bizler buradayız. Amacımız daha güzel bir Osmangazi. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

“Bu günlere kolay gelmedik”

AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç ise AK Parti’nin bu günlere kolay gelmediğinin altını çizerek, “Ciddi mücadeleler verdik. Geçmişimizi çok iyi bilmek zorundayız. Geçmişle gelecek arasındaki köprüyü sağlam temeller üzerine oturtmamız için tarihimizden dersler almak zorundayız. AK Parti teşkilatları olarak bizim de geçmişte verdiğimiz mücadeleleri ve bugünlere nasıl geldiğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmezsek elde edilen başarıların ve yapılan hizmetlerin değerini bilemeyiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda muhtarlar ve mahalle başkanlarından gelen talepleri ve sıkıntıları tek tek not alan Başkan Dündar, sıkıntıların giderilmesi için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

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