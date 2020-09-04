banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Özel ders talepleri %27 arttı
Özel ders talepleri %27 arttı

Hırsızların mağdur ettiği engelli kadının yardımına koştu

Engelli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımını sürdüren İBB, bu kez de hırsızların mağdur ettiği vatandaşın yardımına koştu.

Haberde İnsan 04.09.2020, 16:19
2
Hırsızların mağdur ettiği engelli kadının yardımına koştu

İBB, ihtiyaç duyduğu anda İstanbullunun yanında olmaya devam ediyor. Engelli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımını sürdüren İBB, bu kez de hırsızların mağdur ettiği vatandaşın yardımına koştu. Hırsızların akülü sandalyesine zarar vererek kullanılamaz duruma getirdiği Neşe Çuha’ya, İBB yeni araç temin etti. Aracını teslim alan Çuha, büyük mutluluk duyduğunu belirterek İBB ekiplerine teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Engelliler Müdürlüğü Medikal Bakım Onarım Atölyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin akülü ve tekerlekli sandalyelerini evlerinden alarak tamir, bakım ve onarımını yapıyor. İBB’ye gelen talepleri yerinde kontrol eden ekipler, akülü ve tekerlekli sandalyeleri Medikal Bakım Onarım Atölyesi’ne getirerek eksikleri gideriyor. Ücretsiz sağlanan hizmetten İstanbul sınırları içinde yaşayan, sosyal inceleme ve teknik değerlendirmenin ardından belli şartlara uyan tüm engelli vatandaşlar faydalanabiliyor. İBB Engelliler Müdürlüğü’nün bünyesinde çalışan ekipler, önceki gün akülü sandalyeyle yaşayan Neşe ve Muzaffer Çuha çifti ile Mustafa Niksarlıoğlu’nun evlerine gitti. Neşe Çuha’nın akülü aracında önemli hasar oluşması, akü ve koltuğunun çalınması üzerine İBB, aracı onarmak için bakıma aldı. Bakıma alınan aracın kullanılmaz hale getirildiğini tespit eden İBB ekipleri, Çuha’ya yeni araç temin etti.

“BU SANDALYELER ELİMİZ AYAĞIMIZ”

Alo 153, e-posta, Beyaz Masa ve İSEM Engelli Merkezleri’ne gelen talepler üzerine harekete geçen İBB ekipleri, iki adresi ziyaret etti. İlk ziyaret, bakımı tamamlanan aracını teslim etmek için Mustafa Niksarlıoğlu’nun ikametine yapıldı. 24 yaşından itibaren akülü araç kullandığını belirten Mustafa Niksarlıoğlu, Medikal Bakım Onarım ekiplerine, “Sandelyemin aküsü bozuktu. Şarj olmuyordu o yüzden Alo 153’ü aradım. Sağolsunlar bana yardımcı oldular” sözleriyle teşekkür etti.

Anne Asiye Yıldız bu hizmetin verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi ve şu eklemeyi yaptı:

“İBB bize en kısa sürede yardımcı oldu. Allah getiren, yapan, sebep olan herkesten razı olsun. Bu araba bizim elimiz ayağımız. Çocuğum 2-3 haftadır eve mahkûm oldu. Tamir edilmeseydi bu devam edecekti.”

“BELEDİYEMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN”

Akülü sandalyesini teslim alan Neşe Çuha, “yapılan vicdansızlıktır” diyerek “3 ve 8 yaşında iki çocuğum var. Onlara baktığım için dışarı çıkmam gerekiyor. Tekerlekli sandalyemin akülerini ve koltuğunu çaldılar. Ben de Alo 153’ü arayarak durumumu anlattım. Maddi olarak da sıkıntı yaşıyoruz. Sağolsunlar hemen gelip aldılar ve yenisiyle değiştirdiler. Yapılan hizmetten çok memnunum” dedi.

Eşi gibi tekerlekli sandalye kullanan Muzaffer Çuha ise, “İBB engelli hizmetleri konusunda çok iyi. Belediyemizden Allah razı olsun. Tek isteğim kaldırımlarımız bizim gibi engelliler için uygun hale getirilmesi. Kapımın önünde bir metrelik alan var. Yazı asmama rağmen araç park ediliyor. İnsanlardan daha fazla anlayış bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA YAŞAYAN TÜM ENGELLİLER AYNI HİZMETİ ALABİLİR

Medikal Bakım Onarım Atölyesi’nde çalışan İsmail Akgün, yaptıkları hizmetin içeriğini şu şekilde anlattı:

“İstanbul’daki engelli vatandaşlarımızın akülü ve tekerlekli sandalyelerinin tamir, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımız yağmurda kaldıklarında araçlarında oksitlenmeler, kartlarında yanmalar oluyor, aküleri bitiyor, lastikleri patlıyor. Şile, Çatalca, Tuzla gibi kırsal alanlardaki yollarda tekerlekli sandalyelerin rulmanları dağılıyor ve tekerleri arızalanıyor. Gerekirse oralara da giderek bütün bu sorunları çözüyoruz.”

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25