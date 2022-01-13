Hırsızlara “Bir tarhanayı iki gün yiyorum, motorumu geri getirsinler” dedi, çağrısına hayırsever iş adamı karşılık verdi

Antalya’da motorunu çalan hırsızlara “Bir tencere tarhana yapıp iki gün yiyen adamım, motorumu geri getirsinler” diyerek seslenen adama hayırsever bir iş adamı yeni motosiklet hediye etti. Yeni motosiklet karşısında çok mutlu olan Fatih Öztürk, “Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin” dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikleti çalınan Fatih Öztürk’ün haberini gazeteden öğrenen isminin açıklamasını istemeyen Trabzonlu bir iş adamı, Antalya’da bulunan arkadaşlarına Öztürk’e yardım etmek istediğini iletti. Arkadaşları da Serik’te yaşayan Fatih Öztürk’e ulaştı. Aldığı haberle mutlu olan Öztürk ile Antalya’da buluşan iş adamının arkadaşları, sıfır motosikleti kendisine hediye etti.

Yaşadığı mutluluğu tarif edemediğini anlatan Fatih Öztürk, "Beni mutlu ettiler. Bana yardım eden, maddi manevi destek veren Trabzon Taka gazetesi muhabiri Temel Karayunus ve İsmet Perla’dan Allah razı olsun. Motosikletim çalınmıştı, aynısını aldılar. Hayrı yapan kişiye çok teşekkür ederim. Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin" dedi.

Yardımı yapan iş insanının isminin açıklanmasını istemediğini belirten Trabzon Taka gazetesinden Temel Karayunus, "Arkadaşın mağduriyetini gazeteden öğrendik. İş insanı arkadaşımız bizden yardımcı olmamızı istedi. Biz de çalınan motorun yerine sıfır motosiklet teslim ediyoruz. Acısını unutması için tekrardan motoruna kavuşması için üzerimize düşen yardımı yaptık. Kendisine teslim ediyoruz, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.