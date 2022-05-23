Hırsızlar tarlaları kurak bıraktı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde geçtiğimiz aralık ayında sulama pompalarının elektrik tesisatını çalan hırsızlar, bölgede binlerce dönüm arazinin sulanmasına engel oldu.

Su gitmediği için kuruyan tarlaları belediye ekipleri taşıma su ile kurtarmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Nilüfer Sulama Birliğinin işletmesini yürüttüğü sulama tesisine ait su pompalarının elektrik tesisatı geçtiğimiz Aralık ayında hırsızlar tarafından çalındı. Mayıs ayında sulanması gereken Armutçuk Mahallesindeki tarlalar su pompalanamadığı için kurak kaldı.

Çiftçinin isyanına Nilüfer Sulama Birliği sessiz kalırken Büyükorhan Belediyesi bölgede itfaiye araçları ve su tankerleri ile seferber oldu. Kuruyan tarlaları kurtarabilmek için bölgeye taşıma usulü su getiren ekipler, kuraklaşan araziye bir nebze can suyu oldu. Büyükorhan Kaymakamı Furkan Öztürk gerekli birimleri harekete geçirerek vatandaşların mağduriyetini giderilmesi için talimat verdi.

Mayıs ayı başından buyana tarlalarını sulayamayan çiftçiler, "Tarlalarımızdaki meyve fidanlarımız, çileklerimiz yanmaya başladı neden şimdiye kadar beklendi.

Nilüfer Sulama Birliği bu pompaların elektrik tesisatının çalındığını bilmiyormuydu. Geçen yılda yine Nilüfer’de, Büyükorhan’da, Aktaş, Orhaneli ve Söğüt Mahallelerinde sıkıntılar yaşandı. Ürünlerimiz susuzluktan yandıktan sonramı harekete geçilecek" diye tepki gösterdiler.

Tarla sahiplerinden Serkan Türkmen’de "Nilüfer Sulama Birliği! Suyu tarlalarımıza verememen bizim suçumuz değil, çiftçiyi bu şekilde cezalandıramazsın. Büyükorhan ilçemizde emeklerimizi bu kadar basiretsiz ve ilgisiz davranarak heba edemezsin. İnşallah bizi mağdur ettiğinin hesabı da sana sorulur" dedi. Türkmen tüm birimleri harekete geçiren Büyükorhan Kaymakamı ve Belediye Başkanına da teşekkür etti.