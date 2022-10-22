Hırsızlar, Kenan Sofuoğlu hayranı minik Göktürk’ün hayallerini çaldı

Antalya’da babası gibi motosiklet yarışı tutkunu 4 yaşındaki Göktürk’ün cross motosikletini, kendi yaş kategorisinde yarışlara gireceği sırada hırsızlar çaldı. Eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun oğlu ile birlikte çekindiği videoları her gün izleyip yarışçı olma hayali kuran minik Göktürk, "Motosikletimi hırsızlar aldı. Babam gibi yarışçı olacaktım" dedi. Hırsızların sadece motosikleti değil, oğlunun hayallerini de çaldığını söyleyen baba Türker Burak Tezcan ise, "Daha hayattan iyiliği kötülüğü tam olarak öğrenmemiş bir çocuğun motoru bu. Vicdanı el veriyor mu? Motosikleti değil, onun hayalini çalmış oluyor. Bir hayalimiz gitti" diye konuştu.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan ve hobi amaçlı Enduro yarışlarına katılan Türker Burak Tezcan’ın 4 yaşındaki oğlu Göktürk’ün, geçtiğimiz günlerde cross motosikleti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaldıkları evin apartmanından çalındı. Babası gibi yarış tutkunu olan Göktürk, kreşten geldiğinde apartmanda motosikletini göremedi. Göktürk’ün durumu annesi Eda Tezcan’a bildirmesinin ardından motosikletin çalındığı fark edilirken, baba Türker Burak Tezcan, polise giderek şikayetçi oldu. Motosikletinin çalınmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan minik Göktürk’ün elinde ise sadece kaskı kaldı.

"Bana motorunun gelip gelmeyeceğini soruyor"

Motosikletin çalınmasını oğlunun tam olarak idrak edemediğini belirten baba Tezcan, "Her gün apartmanına girip çıkarken motosikletine bakardı. O gün baktığında göremeyince annesine söylemiş. Göktürk için şok oldu. Tam olayı idrak edemiyor. Bana motorunun geri gelip gelmeyeceğini soruyor. Kim neden bunu çalar" dedi.

"İki tekerleğe geçmiştik"

Oğluna motosiklet kullanımını bilinçli bir şekilde aşılamaya çalıştığını, onun da kendisi gibi motosiklet tutkunu olduğunu ifade eden Tezcan, "Benden dolayı oğlumun kanına geçti diye düşünüyorum. 3 yaşından bu yana yan tekerleklerle başladı, şuan yavaş yavaş iki tekerleğe geçmiştik. Biz gençliğimizde çok bilinçli değildik, sonradan öğrendik. Oğlumun bilinçli olması için küçük yaşta motosiklet sürmeye başlattım. Ama ne yazık ki böyle oldu" diye konuştu.

"Kasksız motosiklete binmiyor"

Göktürk’ün Kenan Sofuoğlu ve oğluna ait videoları sık sık izlediğini aktaran Tezcan, "Kenan Sofuoğlu ve oğlunun videolarını izliyoruz. Oğlum onları görünce, ‘baba ben de böyle motor sürüyorum’ değil mi diyordu. Bazı kişiler, ‘3 yaşındaki çocuk motosiklete mi bindirilir’ diyorlar ama bence Kenan Sofuoğlu, çok güzel bir şey yapıyor. Bilinçli olarak hareket ediyor ve o çocuğa dikkat edin, kasksız motosiklete binmiyor. Benim oğlum da öyle. Yolda kasksız biri görünce ‘niye bunlar kask takmamış’ diyor" ifadelerine yer verdi.

"Hayalimiz gitti"

Tezcan, motosikleti çalan kişiye de seslenerek, "Bu bir çocuk motoru. Daha 3-4 yaşında ve daha hayattan iyiliği kötülüğü tam olarak öğrenmemiş bir çocuğun motoru. Vicdanın el veriyor mu? Motosikleti değil, onun hayalini çalmış oluyor. Bu hafta sonu 3-5 yaş arası motocros yarışı vardı. İlk yarışı olacaktı ama eve geldiğimde motosiklet çalınmıştı. Bir hayalimiz gitti" ifadelerini kullandı.

"Babam gibi yarışçı olacaktım"

Minik Göktürk ise, tekrar kavuşmak istediği motoruyla yarışlara katıldıktan sonra gokart sürmek istediğini söyledi. Göktürk, "Motosikletimi hırsızlar aldı. Babam gibi yarışçı olacaktım" dedi.