Hiroşima’da atom bombası saldırısının 76. yılında kurbanlar anıldı

Japonya’ya karşı yapılan dünyanın ilk atom bombası saldırısının kurbanları saldırının 76. yılında Hiroşima’da düzenlenen törenle anıldı.

Dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının hedefi olan Japonya’nın Hiroşima şehrinde düzenlenen törenle anıldı. Felaketin 76. yıl dönümünde Hiroşima Barış Anıtı Parkı’nda bir araya gelen kurban yakınları ve siyasi temsilciler ABD’nin kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı zaman olan 08.15’te saygı duruşunda bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında katılımcı sayısının normal yıllara göre azaltılarak 880’e düşürüldüğü törende ayrıca atom bombası saldırısı ve sonrasında hayatını kaybeden 328 bin 929 kişinin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı’na asıldı.

Belediye başkanından hükümete çağrı

Törende söz alan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, uluslararası camiayı ve Japonya hükümetini atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve sayıları giderek azalan "Hibakuşa"ların sesine kulak vererek, ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği, ayrıca ABD’nin koruma şemsiyesi altında bulunan Japonya’nın da imzalamadığı Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı (TPNW) imzalamaya çağırdı. Japonya hükümetinden nükleer silah sahibi olan ve nükleer silahı bulunmayan devletler arasında arabuluculuk yapmasını talep eden Matsui, söz konusu arabuluculuk rolünün nükleer silahların yer almadığı, uluslararası güven ve güvenliğin yeniden sağlanmasını kolaylaştıran bir ortamın tesisini içermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Nükleersiz dünya için ortak zemin bulunmalı"

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise, nükleer silahsızlanma hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine dair ülkeler arasında fikir ayrılıklarının olduğuna dikkat çekti. Farklı duruşlar sergileyen ülkeler arasında köprüler kurarken gerçekçi çabaları ısrarla teşvik etmenin önemine dikkat çeken Suga, "Savaşta atom bombalarına maruz kalan tek ülke olarak Japonya, nükleer silahların acımasızlığını diğer tüm uluslardan daha iyi biliyor. Bu nedenle nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın gerçekleşmesi için sürekli çaba sarf etmemiz bizim için önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Suga, bu bağlamda Japonya’nın ülkeler arasında ortak bir zemin bulmak için çalışarak bir sonraki Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması gözden geçirme konferansını verimli kılmak için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti. Geçen yıl olduğu gibi pandemi nedeniyle törene katılmaktan vazgeçen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise gönderdiği video mesajında, "Nükleer silah kullanımına karşı tek kesin çözüm, söz konusu silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Tarihin acı yüzü: 6 Ağustos 1945

6 Ağustos 1945’te ABD tarihte ilk kez Japonya’ya karşı atom bombası kullanmıştı. Yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı, dolaylı olarak yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya atılan ilk atom bombasının şokunu henüz atlatamamışken, tarihler 9 Ağustos 1945’i gösterdiğinde Nagazaki’ye yapılan ikinci saldırıda büyük bir yıkımla yüz yüze gelmişti.