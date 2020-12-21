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Hiranur’un görebilmesi için 20 bin lira gerekiyor
Kahramanmaraş’ta Prematüre Retinopatisi (ROP) rahatsızlığı ile doğan Hiranur bebeğin ailesi evlatlarının tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.
Haberde İnsan 21.12.2020, 10:11
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Kahramanmaraş’ta Prematüre Retinopatisi (ROP) rahatsızlığı ile doğan Hiranur bebeğin ailesi evlatlarının tedavisi için yetkililerden yardım bekliyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde 610 gram ağırlıkta ve 27 santim olarak dünyaya gelen Hiranur rahatsızlığı nedeniyle yüzde 40 oranında görebiliyor.Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen anne Rümeysa Işık (22), “Kızımın görebilmesi için 20 bin liraya ihtiyacımız var. Prematüre Retinopatisi (ROP) rahatsızlığının yanında beyin kanaması da geçirdi. Beslenmesinde sorunlar oluştu, göbeğinden beslenme yapıldı. 3 ay hastanede kaldı, son 1 ay süreçte eve gönderdiler. Bu süreçte gözlerinde hiçbir gelişme olmadı aksine gerilemeye başladı. Daha sonra her hafta Gaziantep’teki hastaneye götürdük. Eşim fabrikada asgari ücrete çalışıyor. Evimiz kira ve rutubetli. Normalde rutubetli yerde kalmaması gerekiyor ama bizim imkanımız olmadığı için mecburuz burada kalmaya. Yetkililerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum. Ne olur sesimizi duysunlar. Eğer 20 bin lirayı bulamazsak, kızımın gözleri göremeyecek” dedi.
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