Hindistan’da okulda başörtüsü yasağına tepkiler artıyor

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta’da yüzlerce öğrenci, Karnataka eyaletindeki başörtüsü yasağına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki bir devlet lisesinde başörtülü öğrencilerin okula alınmamasıyla başlayan tartışmalar büyüyor. Kalküta kentinde bulunan Aliah Üniversitesi’nde yüzlerce öğrenci, Karnataka’daki başörtüsü yasağına tepki amacıyla protesto gösterisi gerçekleştirdi. "Allah’tan korkanlar kimseden korkmazlar", "Anayasa tacımız, başörtüsü hakkımız", "Başörtüsü temel hakkımızdır" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler yürüyüş yaptı.

"Müslüman kadınları marjinalleştirmekten vazgeçin"

Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai de Karnataka’daki devlet okulunda öğrencilerin başörtülü oldukları gerekçesiyle derslere alınmamasına tepki gösterdi. Yusufzay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızların başörtüsü ile okula gitmesine izin verilmemesi korkunç. Kadınların açık ya da kapalı giyinmeleri üzerinden nesneleştirilmesi devam ediyor" dedi. Hindistanlı liderlere çağrıda bulunan Yousafzai, "Müslüman kadınları marjinalleştirmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

3 gün süreyle eğitime ara verildi

Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki Udupi kentinde geçtiğimiz ay bir devlet lisesinde başörtülü öğrenciler derslere alınmadı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet lisesinin kararının ardından eyaletteki farklı okullarda da başörtüsü yasağı uygulanmaya başladı. Öğrenciler konuyu eyalet yüksek mahkemesine taşıdı. Eyalette artan protestolar ve ara ara çıkan arbedeler nedeniyle okullarda eğitime 3 gün süreyle ara verilirken, mahkeme öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra yasağın iptal edilip edilmemesine karar verecek.

Nüfusun yüzde 12’sinin Müslüman olduğu ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen Karnataka’da yerel hükümet, yasağın uygulanmasını savunuyor. Muhalefet partileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise BJP hükümetini azınlık Müslüman nüfusa karşı ayrımcılık yapmakla suçluyor.