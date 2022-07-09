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Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu.

Haberde İnsan 09.07.2022, 21:17
Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığı hakkında ise bir bilgi vermedi.

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