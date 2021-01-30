Hilal Kaplan kimdir?

Türk psikolog ve gazeteci Hilal Kaplan, sosyal medyada yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. İşte Hilal Kaplan hayatı ve biyografisi!

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan 15 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur 38 yaşındadır.

Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra girdiği Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun oldu, 2006 yılında Boğaziçi üniversitesi sosyoloji bölümünde yüksek lisansına başladı. Burada öğrenimi devam ederken hem okulunda hem de sivil toplum örgütlerinde siyasi faaliyetlerde bulundu.

27 Şubat 2008 tarihinde başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının arifesinde iki başörtülü arkadaşı ile birlikte Söz konusu özgürlükse hiçbir şey teferruat değildir: Biz henüz özgür olmadık başlığı ile manifesto niteliğinde bir metin yayınladı.