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Heyelan Zonguldak İstanbul kara yolunu kilitledi
Zonguldak-İstanbul kara yolu Değirmenağzı mevki’inde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.
Haberde İnsan 27.01.2022, 12:13
Zonguldak-İstanbul kara yolu Değirmenağzı mevki’inde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.
Zonguldak İstanbul Karayolu Değirmenağzı mevki’inde heyelan ihbarı üzerine trafik kilitlendi. Zonguldak Ilıksu Değirmenağzı mevki’inde heyelan meydana geldi. Bölgeye giden trafik ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Meydana gelen heyelan nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken trafik kilitlendi.