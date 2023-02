Herkes depremzedeler için seferber oldu

Asrın en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Manisa Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde depremzedeler için günlük unlu mamuller üretilmeye başladı.

Günlük olarak tatlı ve tuzlu olarak üretilen unlu mamuller, yanına eklenen kuru üzüm, ceviz ve meyve suyuyla birer kişilik olarak paketlenerek kolilerle deprem bölgesine gönderiliyor. Üretimin ihtiyaç olduğu sürece devam edeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis illerinde yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara yardım gayesiyle Alaşehir Şehit Efkan Meslek Teknik Anadolu Lisesi bünyesi atölyesinde öğretmenler, öğrenciler, okul personeli ve veliler işbirliği ile her gün günlük olarak unlu mamullerden kurabiye üretimi yapıyor. Tuzlu ve tatlı olmak üzere iki çeşit üretilen kurabiyelerin yanına kuru üzüm, ceviz ve meyve suyu koyarak, birer kişilik paketler halinde hazırlanıyor. Hazırlanan paketler kolilere konularak yüklendikleri araçlarla günlük olarak depremden etkilenen vatandaşlara gönderiliyor. Dün başlanan üretim ve gönderme işleminin ihtiyaç olduğu sürece devam edeceği açıklandı. Tatlı ve tuzlu kurabiyeleri masraflara üretime katılanlar ve yardımseverler tarafından karşılanırken ilk gün 400 paketin deprem bölgesine gönderildiği öğrenildi.

İlerleyen yaşına rağmen yapılan çalışmalara destek veren 80 yaşındaki yardımsever Zeynep Kandemir, "Gönlüm oraya gidip yemek pişirmek istiyor, ama eşim hasta. Gücüm oranında katkıda bulunabilmek için buraya geldim." derken, öğrenci Seyhan Karabatak, "Burada depremzedelerimize kurabiye yapıyoruz, ülkede yaşanan doğal bir afet var. Onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Okul aşçı yardımcısı Cemile Eser, "Biz burada oradaki canlarımıza bir nefes olabilmek için çalışıyoruz. Onlara bir fayda sağlayabiliyorsak, gönül rahatlığı içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Üretim de gönderme de her gün devam edilecek

Yapılan çalışmaları İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cemal Şengül ile birlikte yerinde inceleyen Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Bizim milletimiz, bizim insanımız böyle acılı günlerde ne kadar özverili olduğunu gösterir. Bu okulumuzda üretime de gönderime de her gün devam edilecek. İhtiyaç olan ürün olmadığı zaman kıymetlidir. Yaşanan afet nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ülke olarak hep birlikte yardıma koşuyoruz. Burada üretilen ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılabilen her yardım malzemesi çok kıymetlidir. Burada üretilen günlük yaklaşık 400 paket ürün her gün bölgeye gönderilecek. Bu gayeyle üretimde ve gönderiminde canla başa çalışan öğrenci, öğretmen ve personellerimize teşekkür ediyorum. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz şu an üretim yapmaktalar. Bu ürünler onların el emekleri ile ortaya çıkıyor. Tatlı tuzlu kuru pasta üretimi yapılıyor. Pastaların yanında üzüm, ceviz, meyve suyu ile paketlenerek, her gün deprem bölgesine gönderiliyor." ifadelerini kullandı.