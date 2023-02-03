Herkes boyuna göre kardan adam yaptı

Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından parkta çocuklar ve aileleri tarafından kardan adam yapma telaşı, eğlenceli anlar oluşturdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Eskişehir genelinde yoğun kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Bir anda hızlanarak yağan karın ardından her yer beyaza büründü. Evlerinde vakit geçiren aileler de çocuklarıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Parklarda çocuklarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçiren aileler, kardan adam yaptı. Çocuklar kendi boylarına göre kardan adam yaparken, aileler de boş durmadı. Çocuklarının yanında çocuklar gibi eğlenen yetişkinler, boylarına uygun kardan adam yaptı.

Şarhöyük Mahallesi’nde bulunan parkta kardan adam yapan aileler, fotoğraf çekinerek güzel hatıralar biriktirdi.